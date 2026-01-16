Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así está el nivel de los embalses de Córdoba en una semana con nuevas lluvias

Los pantanos de Córdoba se encuentran al 49,41% de su capacidad

Embalse del Guadalmellato

Embalse del Guadalmellato / Mac

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

CÓRDOBA

Los embalsesde Córdoba se encuentran este viernes 16 de enero al 49,41% de su capacidad, en una semana en la que volverán las lluvias.

Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 47,05% alejando así el fantasma de la sequía.

Desembalse en La Colada, a razón de 5,2 metros cúbicos por segundo.

Desembalse en La Colada, en una imagen de archivo. / RAFA SÁNCHEZ

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este viernes 16 de enero, de acuerdo con la información de la CHG:

  • Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 60,89% de su capacidad.
  • Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 64,87%.
  • Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 43,05%.
  • Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 82,67%.
  • San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 60,88%.
  • Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 21,78%.
  • Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 88,76%.
  • Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 90,64%.
  • Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 78,22%.
  • La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 42,40%.
  • Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 86,08%.
  • Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 24,73% de su capacidad.
