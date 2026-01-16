Asaja Córdoba pide a la Junta que amplíe hasta el 15 de marzo las batidas de jabalí para la "prevención de la peste porcina"

Asaja Córdoba ha solicitado a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía poder "ampliar las batidas y la caza en mano de jabalí desde el 8 de febrero (fecha en la que está previsto que finalicen) hasta el 15 de marzo" como "medida de prevención de la peste porcina".

Según informa la organización agraria, "el 13 de junio de 2025 se publicó en el BOJA la resolución por la que se declaró la emergencia cinegética temporal por daños y riesgos sanitarios de jabalí y cerdos asilvestrados en Andalucía".

Más recientemente, y tras los brotes de peste porcina africana (PPA) detectados en Cataluña, "las administraciones públicas han implementado nuevas declaraciones de emergencia para poder llevar a cabo, si cabe, de forma más eficaz, la caza y control de jabalíes y cerdos asilvestrados y, en concreto, el 5 de diciembre de 2025 se publicó en BOJA otra resolución", ha señalado la asociación.

"Sin embargo, en ninguna de ellas se ha contemplado la posibilidad de poder celebrar batidas más allá del 8 de febrero de 2026, día en que finaliza el periodo hábil de caza mayor en esta temporada de caza, cuando en años pasados, sí se han podido celebrar hasta el 15 de marzo modalidades como la caza en mano o las batidas", ha lamentado Asaja.

No se han logrado las capturas deseables

Asaja, "en el escenario sanitario en el que nos encontramos, en el que existe una enorme preocupación respecto a la PPA y la posible incidencia que esta pudiera tener sobre el sector del porcino", entiende que "deben habilitarse todas las medidas posibles de control de jabalí y cerdo asilvestrado".

Este año, además, "por las abundantes y continuadas lluvias, son muchas las monterías y batidas que no han podido celebrarse, o que se han podido desarrollar, pero sin lograr las capturas deseables de jabalí por la dificultad que la lluvia supone de cara al normal desarrollo de las cacerías", han apuntado desde la organización.

Para concluir, Asaja ha resaltado que "la caza es importante para poder actuar sobre las poblaciones de fauna cinegética silvestre, y pone de nuevo en valor la actividad que se lleva a cabo todos los años por parte de titulares de cotos, de cazadores y de los gestores y profesionales que hacen posibles las cacerías".