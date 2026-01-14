La campaña del aceite de oliva en Córdoba roza ya la mitad del aforo previsto

La campaña del aceite de oliva 2025-2026 sigue avanzando, aunque lo hace a un ritmo más pausado que en la temporada anterior. Las lluvias del invierno han dificultado la recogida de la aceituna en algunas zonas durante el mes de diciembre, que suele ser el de mayor cosecha en el caso de la provincia de Córdoba.

Los datos oficiales del Ministerio de Agricultura así lo reflejan. Hasta el 31 de diciembre, en la provincia de Córdoba se han producido ya más de 120.000 toneladas de aceite de todas las categorías, si bien en estos meses invernales la mayor parte de la aceituna se destina a la elaboración de virgen extra obtenido con fruto temprano. Es el que tiene una mayor cotización en los mercados excluyendo al ecológico, y además presenta una elevada demanda. Conforme pasa el tiempo, la aceituna ya madura va perdiendo calidad aunque pueda ganar en peso, por lo que los aceites más tardíos (salvo en algunas variedades y zonas) suelen ser de menor calidad.

Esa cifra representa en torno a un 45% de todo el aforo previsto inicialmente para el territorio cordobés, 269.000 toneladas de aceite de oliva en todas sus variedades. Es muy parecido al aforo de la anterior temporada (271.000 toneladas), que al final se sobrepasó por poco. En la presente campaña puede que ocurra al contrario y el dato definitivo de producción sea inferior a los balances iniciales, dado que los rendimientos no están siendo tan altos como se esperaba, según han apuntado distintas fuentes del sector. En cualquier caso, habrá que esperar a ver cómo evolucionan los próximos meses.

La segunda provincia española

Todo ese volumen deja a Córdoba como la segunda provincia española en cuanto a producción de aceite, sólo por detrás de Jaén, que lleva ya acumuladas más de 164.000 toneladas de su producto agrícola estrella. Se corrige así la tendencia del mes previo, cuando Córdoba se colocó por delante de una provincia que supera con creces tanto la superficie destinada al olivar como la producción de sus almazaras. Aquella anomalía (que en realidad no es tal) se explica por la recogida en Córdoba de variedades de aceituna más tempranas: Jaén tiene prácticamente un monocultivo de picual, que suele recogerse sólo a partir de diciembre aunque la provincia vecina también ofrece aceites tempranos desde noviembre.

Varios jornaleros recogen la aceituna en un olivar de Pozoblanco, en una imagen de archivo. / Rafa Sánchez

Durante todo el mes de noviembre las casi 200 almazaras que hay en Córdoba han producido algo más de 70.000 toneladas de aceite de oliva. Los productores esperaban algo más, teniendo en cuenta que diciembre es habitualmente el mes de mayor intensidad, seguido de enero. Las lluvias han ralentizado el proceso, ya que cuando cae agua no se puede recoger la aceituna.

Queda por ver cómo se comporta este mes de enero. Una vez que finalice y se conozcan los datos, Córdoba estaría a punto de finalizar la campaña, como suele ocurrir cada temporada. El año pasado, cuando acabó enero ya se había producido el 90% del aceite de oliva previsto en los aforos.

Evolución de los precios del aceite

En cuanto a los precios, se mantienen relativamente estables, como lleva ocurriendo desde el comienzo de la campaña. En un mercado tan volátil, son habituales las subidas y bajadas, pero nada tienen que ver con las que registraron en campañas anteriores. En la actualidad, el kilo de aceite de oliva virgen extra se cotiza en torno a los 4,5 euros en origen (lo que cobran los productores), un margen que puede entrar dentro de lo razonable para los agricultores.

Hace dos años justos, los precios máximos llegaron a duplicar la cotización actual, pero con una producción muy escasa debido a los efectos de la sequía. En cuanto los valores climáticos volvieron a la normalidad, los olivares se recuperaron y con una elevada carga de aceituna y las almazaras trabajando a tope, los precios se desplomaron nada más comenzar la campaña 2024-2025. Ahora no se detecta esa tendencia, ni mucho menos, y el precio del aceite de oliva para haber encontrado su margen más bajo.

Zona de recepción de la aceituna en una almazara de la provincia. / A.J. González

Las salidas al exterior

A pesar de que producimos menos, vendemos más aceite en el exterior. En lo que va de campaña, Córdoba ha puesto en el mercado 48.000 toneladas de aceite de oliva, prácticamente una de cada seis de todas las producidas en el país. La organización agraria UPA ha valorado que "un mes más queda demostrada la línea creciente de la campaña de comercialización, puesto que las 122.000 toneladas (incluidas las importaciones) vendidas en diciembre de 2025 (desde toda Andalucía) reflejan que la fidelización de los consumidores es plena".

Según UPA, "se vende más aceite del que se produce, por lo que cobra importancia el tener un equilibrio en los precios en origen que garantice unas cotizaciones razonables para que los agricultores de olivar tradicional tengamos rentabilidad por encima de los costes de producción, y para que los consumidores mantengan su fidelidad a la grasa vegetal más sana y saludable del mundo. Si se cumpliera la ley de la oferta y la demanda, los precios deberían mantener una línea ascendente a tenor de los datos de producción y comercialización".