Carbonell inicia en Córdoba la celebración de su 160 aniversario desde la planta de Alcolea.

La marca Carbonell, nacida en Córdoba en 1866, ha iniciado en la capital cordobesa la celebración de su 160 aniversario con una visita institucional a la planta de Deoleo en Alcolea, una de las instalaciones industriales más relevantes del sector oleícola en Andalucía. El acto pone el foco en el papel de Córdoba como eje productivo, logístico e histórico de una de las marcas de aceite de oliva más reconocidas del país.

Alcolea, corazón industrial de Carbonell

La visita ha contado con la presencia del consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco; el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, quienes han recorrido una planta que en 2025 envasó 81,8 millones de litros de aceite, lo que equivale a unos 300.000 litros diarios, informa la empresa en una nota de prensa.

La fábrica de Alcolea representa aproximadamente el 70% del volumen total de producción de Deoleo, lo que la convierte en un enclave estratégico tanto para la compañía como para la economía cordobesa y andaluza.

Durante la visita, Fernández-Pacheco ha destacado la fortaleza del sector oleícola andaluz y la excelencia y sostenibilidad del aceite de oliva para poder competir en todos los mercados internacionales. Sobre Deoleo, ha resaltado el "papel relevante" que desempeña la empresa "por el impulso a la calidad, innovación y proyección internacional del aceite de oliva", al tiempo que ha reconocido que "la fortaleza del sector oleícola andaluz tiene su origen en la perfecta cohesión entre campo y agroindustria".

Un vínculo histórico con Córdoba

La conmemoración del 160 aniversario refuerza el vínculo histórico entre Carbonell y Córdoba, ciudad en la que nació la marca hace más de siglo y medio. Este acto sirve también como cierre simbólico al 50 aniversario de la planta de Alcolea, inaugurada en 1975 y celebrada a lo largo de 2025.

Desde Deoleo subrayan que la trayectoria de Carbonell está estrechamente ligada a la tradición oleícola andaluza y al territorio, combinando herencia cultural e innovación industrial.

Empleo, campo y cadena de valor

La planta de Córdoba cuenta con más de 142 trabajadores, la mayoría con contrato indefinido, y mantiene una estrecha relación con el sector primario. Deoleo colabora con 60 almazaras andaluzas que agrupan a 53.000 agricultores, integrados en su protocolo de sostenibilidad.

Esta conexión entre campo e industria convierte a la fábrica de Alcolea en un dinamizador económico de primer orden, con impacto directo e indirecto en el empleo, los servicios auxiliares y la proyección internacional del aceite producido en Córdoba.

Inversión, innovación y sostenibilidad

En los últimos años, Deoleo ha invertido 10 millones de euros en la modernización de la planta cordobesa. Entre las mejoras destacan la instalación de 31 nuevos depósitos de acero inoxidable, sistemas de inteligencia artificial para el control de calidad, paneles solares y la automatización de líneas de envasado para nuevos formatos, como la botella aceitera de Carbonell.

En materia de sostenibilidad, la planta cuenta con la certificación Residuo Zero, utiliza un 98 % de energía eléctrica de origen renovable, ha reducido un 31 % el consumo de agua y ha incrementado el uso de envases reciclables o de plástico reciclado (rPET).

Proyección internacional desde Córdoba

La fábrica de Alcolea no solo abastece el mercado nacional, sino que proyecta el nombre de Córdoba en mercados internacionales, reforzando una cadena de valor que comienza en el olivar andaluz y culmina en la exportación de aceite de oliva a decenas de países.

Con el inicio de esta conmemoración, Carbonell abre un año de celebraciones que pondrán en valor la historia, la cercanía al consumidor y el arraigo territorial, con Córdoba como punto de partida y referencia central de su identidad.