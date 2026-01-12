Palmanaranja denuncia el "perjuicio enorme" del acuerdo UE-Mercosur por favorecer las importaciones

La asociación citrícola Palmanaranja ve como "un perjuicio enorme y una competencia desleal contra la que no podemos defendernos" el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. Antonio Carmona, presidente de la asociación, ha explicado a Diario CÓRDOBA que "todo lo que sea favorecer el mercado de importaciones en Europa a países con costes de producción mucho menores que los nuestros y sin las restricciones fitosanitarias que tenemos los productores europeos es un perjuicio enorme y una competencia desleal".

Aunque en América no hay mucha competencia en cítricos para fresco porque "no hay una producción importante", la situación podría cambiar en pocos años "si realizan una apuesta por el incremento de la superficie actual", indica Carmona. Puede afectar al limón de la zona de Murcia y Alicante la producción argentina, pero en Córdoba es minoritario este cultivo.

"Sí que nos afectará en el sector del zumo de naranja, ya que Brasil es el principal productor mundial de ese sector", aunque en los últimos años la producción está teniendo muchos problemas de plagas, según informa el presidente de la asociación citrícola. Carmona, además, explica que "para combatir dichas enfermedades, sabemos que tienen que realizar muchísimos tratamientos fitosanitarios, casi un tratamiento semanal, durante todo el año prácticamente" y confirman desde Palmanaranja que "el 80% de los productos fitosanitarios que utilizan allí para eso están prohibidos para los productores europeos".

Naranja fresca

La naranja en fresco encuentra su competencia más directa internacionalmente "en Sudáfrica al inicio de la campaña" y también en países como "Egipto, Marruecos y Turquía", donde existen "unos costes de producción mucho menores que los nuestros, provocando una competencia completamente desleal y ante la cual las autoridades europeas no hacen nada, por más que se viene solicitando por el sector productor europeo desde hace muchos años".

Para Carmona, con políticas como esta "se está poniendo en serio riesgo la soberanía alimentaria de Europa y vamos a acabar dependiendo de lo que se produzca fuera de nuestras fronteras para alimentarnos". El presidente de la asociación profesional también defiende el papel de los agricultores españoles y de proximidad, que fueron clave en momentos recientes como la recordada pandemia.