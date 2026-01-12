Dos grandes balsas de agua de Córdoba acaparan la inversión en regadíos en Andalucía

Córdoba será la provincia andaluza más beneficiada en el plan que ha dado en llamarse RegadíA, una acción conjunta del Ministerio de Agricultura y la Junta de Andalucía que pretende modernizar los sistemas de regadío en toda la comunidad autónoma.

Las inversiones de este proyecto fueron anunciadas a finales del año pasado. Primero lo hizo el Gobierno mediante la publicación en el BOE de una ampliación de capital de la sociedad estatal Seiasa, que se encargará de ejecutar los proyectos; días después la Junta respondió recordando que la mitad de la inversión es autonómica, si bien en realidad las cantidades proceden de la UE a través de los fondos Feader que gestiona cada comunidad según sus deseos.

Inversión total

Todo el plan RegadíA conlleva una inversión superior a los 140 millones de euros, de los que los regantes beneficiados tendrán que aportar un 30%. En la provincia de Córdoba se desarrollarán tres de los 13 proyectos acordados, por valor de más de 46 millones de euros, un tercio de toda la inversión en la región. Ninguna otra provincia andaluza recibirá tanto comparativamente.

Dos de esos proyectos que se ejecutarán en Córdoba destacan por su elevado coste, pero también porque responden a demandas que los regantes llevan tiempo planteando. Se trata de dos enormes balsas de riego que permitirán realizar acopio de agua cuando ello sea posible, para liberarla cuando el recurso sea más escaso.

Estos estanques (que pueden verse como pequeños pantanos) irán ubicados en Zamacón, para dar servicio a la Zona Regable Genil-Cabra; y en un enclave a caballo entre los términos municipales de Hornachuelos y Fuente Palmera, para la comunidad de regantes que lleva el nombre de esta última localidad. Sus presupuestos son de 27,2 y 16,5 millones de euros respectivamente.

Operación de las balsas

Estas zonas de regadío de la provincia de Córdoba se abastecen directamente de los ríos Genil y Guadalquivir. Para ello es necesario que los embalses suelten agua, lo cual no es siempre posible sobre todo en épocas de escasez. Las dos balsas servirán para retener el agua cuando esta abunda, a través no sólo de estos dos grandes ríos sino también de las escorrentías que se generan cuando llueve en abundancia. Ese agua será usada sólo por los regantes —por eso aportan un elevado porcentaje de su bolsillo—, a diferencia de lo que ocurre con los demás embalses, que cierra el grifo para el campo cuando apenas hay agua para dar de beber a la población, como ocurrió hasta hace un par de años en la última sequía.

A estos dos proyectos del plan RegadíA se suma un tercero de importancia, como es la instalación de una planta solar fotovoltaica sobre suelo en la Comunidad de Regantes de la Margen Izquierda del Río Bembézar, con un coste estimado de 2,7 millones de euros.

Valoración de Feragua

Pedro Parias, secretario general de la asociación de regantes Feragua, ha valorado positivamente el anuncio de estas inversiones, que una vez formalizada la ampliación de capital de Seiasa no deberían tardar. «Ahora yo no tengo la menor duda de que se van a ejecutar estos proyectos, que van a permitir regar en épocas de menor dotación. Habrá respuesta durante los 365 días del año», afirmó a Diario CÓRDOBA.

El responsable de Feragua explicó que todos estos proyectos «tienen muchas ventajas, ya que los regantes tendrán siempre una cierta capacidad interna de recursos para atender las peticiones cuando no suele haber desembalses. Es una garantía de aguas y servirán para mejorar la calidad, porque las balsas también tienen la función de decantación».

En cuanto al proyecto de fotovoltaica en el Bembézar, servirá para «reducir costes energéticos y eso supondrá ahorros a largo plazo», según Parias. Feragua recuerda que queda pendiente otro plan para mejorar las conducciones en la margen izquierda del Genil en Palma del Río.