DATOS DE LA CHG
Así está el nivel de los embalses de Córdoba a la espera de nuevas lluvias esta semana
Los pantanos de Córdoba se encuentran al 49,17% de su capacidad
Los embalsesde Córdoba se encuentran este lunes 12 enero al 49,17% de su capacidad, en una semana en la que volverán las lluvias.
Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 46,85% alejando así el fantasma de la sequía.
Pantanos de Córdoba
Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este lunes 12 de enero, de acuerdo con la información de la CHG:
- Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 60,67% de su capacidad.
- Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 65,18%.
- Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 42,68%.
- Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 82,34%.
- San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 60,66%.
- Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 21,54%.
- Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 88,10%.
- Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 90,06%.
- Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 78,53%.
- La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 42,16%.
- Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 85,60%.
- Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 24,47% de su capacidad.
