El acuerdo con Mercosur, una nueva oportunidad para el olivar y el vino cordobés

Todo parece a punto para la firma del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, un amplio mercado formado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, que suman más de 270 millones de potenciales clientes. Tras arduas negociaciones, finalmente una gran parte de los países de la UE han aprobado el trato (entre ellos España), que aún deberá pasar el filtro del Parlamento Europeo.

En casa no todos ven este acuerdo con los mismos ojos. Dos de los principales sectores agrarios de la provincia de Córdoba, el olivar y el vino, aprecian las oportunidades de negocio que se pueden generar ante la apertura de estos mercados. Por contra, las patronales agrarias -que representan a todos los sectores en su conjunto- critican el acuerdo por distintos factores.

Javier Martín, presidente del Consejo Regulador Montilla-Moriles, ve con agrado la supresión de aranceles al vino cordobés, que ahora mismo está en un 27% para el caso de Brasil, el principal mercado de la región. "Esto supone una entrada muy potente en un mercado muy importante como Brasil", afirma.

Además, Martín resalta la defensa jurídica de las marcas cordobesas, que ahora mismo se enfrentan a falsificaciones porque "no se cumple la normativa". Las exportaciones aún son escasas hacia Mercosur, pero eso podría cambiar a corto y medio plazo.

Dos trabajadores varean un olivar en una finca de producción ecológica situada en la provincia de Córdoba. / A.J. González

El olivar

Mientras, el olivar tiene incluso mejores opciones. Los países de Mercosur no son todavía grandes consumidores de aceite de olivar, pero su mercado es enorme y podría paliar al menos en parte las consecuencias de la subida de aranceles en EEUU.

Distintas asociaciones del sector se han pronunciado a favor del acuerdo con Mercosur en los últimos días. Por ejemplo, la Asociación del Olivar Tradicional Español, que destaca el aumento de la "exportación gradual sin aranceles (hasta 15 años)" y un nicho de mercado para aceites con DOP/IGP, "ecológico y alto valor añadido". Córdoba destaca en este sentido, con una gran superficie de olivar ecológico que supera con mucho las 40.000 hectáreas en la actualidad; más de la mitad del aceite ecológico andaluz de este año saldrá de los olivares cordobeses. Además, hay que contar con las cuatro DOP del aceite con que cuenta la provincia (Montoro-Adamuz, Baena, Lucena y Subbética).

La patronal de la aceituna de mesa, por contra, se opone a un acuerdo que considera que "supone una nueva amenaza directa para la aceituna de mesa española y europea, agravando aún más la situación de un sector estratégico para numerosas zonas rurales". Según ha dicho esta asociación en un comunicado, "el acuerdo UE-Mercosur introduce un desequilibrio competitivo inaceptable que perjudica de forma directa a la aceituna de mesa europea".

Las críticas de las asociaciones

En el otro lado de la balanza están las asociaciones. Entre las más críticas con el pacto está COAG, que directamente lo ha tachado de "engaño". Para la organización agraria, el verdadero trasfondo del pacto no es económico, sino estratégico. “Es un engaño. Que dejen de vendernos cuentos chinos, lo que realmente aquí está sucediendo es que se está entregando la Unión Europea al comercio mundial de alimentos”, ha advertido Juan Luis Ávila, secretario general de COAG Andalucía. También ha alertado de que esta decisión debilita la capacidad de Europa para garantizar su propio abastecimiento en un contexto internacional cada vez más inestable.

Asaja Córdoba, por su parte, se ha mostrado preocupada por el acuerdo de libre comercio. El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha insistido en que la organización no rechaza los acuerdos comerciales, pero sí aquellos que se firman sin igualdad de condiciones. “Si en Europa se nos exige cumplir normas muy estrictas en sanidad, sostenibilidad, bienestar animal o uso de fitosanitarios, esas mismas exigencias deben aplicarse a los productos que llegan de fuera. Si no, estamos ante una competencia claramente desleal”, ha señalado.

Finalmente, Francisco Moreno, secretario de UPA Córdoba, cree que el tratado podría beneficiar a sectores como el olivar o el vino e incluso algunos productos lácteos. Por contra, en Córdoba se verían perjudicados productos como la carne de vacuno o la miel. Por ello, desde UPA ven el acuerdo "con recelo" y Moreno afirma que "vamos a estar vigilantes y encima para evitar que esto distorsione el mercado y haya competencia desleal".