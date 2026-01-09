DATOS DE LA CHG
Así está el nivel de los embalses de Córdoba
Los pantanos de Córdoba se encuentran al 49,00% de su capacidad
Los embalsesde Córdoba se encuentran este viernes 9 enero al 49,00% de su capacidad, en una semana en la que no se esperan lluvias significativas.
Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 46,73% alejando así el fantasma de la sequía.
Pantanos de Córdoba
Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este viernes 9 de enero, de acuerdo con la información de la CHG:
- Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 60,53% de su capacidad.
- Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 65,41%.
- Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 42,15%.
- Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 82,09%.
- San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 60,60%.
- Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 21,36%.
- Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 88,65%.
- Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 89,79%.
- Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 78,42%.
- La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 42,11%.
- Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 85,33%.
- Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 24,26% de su capacidad.
- Los embalses de Córdoba registran en 2025 el mejor cierre de los últimos siete años
- Los grandes municipios olivareros de Córdoba
- Córdoba lidera la producción nacional de aceite de oliva al comienzo de la campaña
- La nueva campaña del aceite de oliva: Calidad y retos del oro líquido
- Así están los embalses en Córdoba tras las lluvias de diciembre y antes de la borrasca Francis
- Más producción y apoyo al cultivo tradicional, claves del futuro del olivar cordobés
- UPA Córdoba defiende el olivar tradicional de la variedad picudo y destaca su aceite de oliva virgen extra
- Almazaras de la Subbética: La excelencia como camino