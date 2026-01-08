El cordobés Robles Brut Nature se sitúa entre los 50 mejores vinos espumosos del mundo

El espumoso ecológico Robles Brut Nature 24 meses ha situado a Bodegas Robles en el mapa internacional del vino al ser incluido entre los 50 mejores vinos espumosos del mundo de 2026, un reconocimiento que llega tras obtener 92 puntos sobre 100 en el prestigioso concurso organizado por Wine Pleasures y que refuerza, además, el papel de la uva de la variedad Pedro Ximénez como base para elaborar espumosos de alta calidad.

El certamen 50 Great Sparkling Wines of 2026, especializado exclusivamente en vinos espumosos, se caracteriza por un riguroso sistema de cata a ciegas que busca eliminar cualquier condicionante externo.

En la edición de 2026 han participado vinos procedentes de Australia, Austria, Bélgica, Grecia, Italia, Portugal, Eslovenia, España, Reino Unido y Estados Unidos. Se trata de un escaparate internacional en el que conviven regiones históricas del vino espumoso con territorios emergentes, lo que sitúa el reconocimiento del Robles Brut Nature 24 meses en un escenario de alta exigencia enológica y técnica.

La uva Pedro Ximénez, una variedad idónea

Uno de los elementos más significativos de este logro es la puesta en valor de la uva Pedro Ximénez como variedad idónea para la elaboración de espumosos de alta calidad. Tradicionalmente asociada a vinos generosos y dulces, la Pedro Ximénez muestra una faceta distinta cuando se trabaja desde la vendimia temprana, la viticultura ecológica y un control minucioso de la fermentación y la crianza.

En ese contexto, este tipo de uva autóctona del marco Montilla-Moriles es capaz de ofrecer una acidez natural equilibrada, una finura aromática notable y una estructura firme, cualidades esenciales para sostener un gran espumoso.