De Prado y Dcoop certifican 2.174 hectáreas de almendros bajo estándares internacionales de buenas prácticas agrícolas

De Prado, en colaboración con Dcoop, ha certificado en esta campaña la producción de almendra en 15 fincas que suman un total de 2.174 hectáreas bajo los estándares internacionales de buenas prácticas agrícolas.

Tras haber certificado el año anterior la producción de dos fincas, esta ampliación representa "un notable paso adelante", indican desde la cooperativa de segundo grado, y pone de relieve el objetivo de ambas entidades de combinar la tradición del campo con procesos auditados, tecnologías modernas y un compromiso firme con el entorno, las personas y la eficiencia de los recursos.

Respuesta a los mercados internacionales

La certificación conseguida se ha llevado a cabo según los estándares Global GAP y los add ons Grasp, Biodiversity y Spring. Estas certificaciones abarcan aspectos clave de la sostenibilidad actual. Así, Grasp acredita el cumplimiento de buenas prácticas laborales en finca; Biodiversity impulsa acciones concretas para preservar y mejorar la biodiversidad en el entorno agrícola, y Spring certifica la gestión eficiente del agua.

En conjunto, estas herramientas permiten a De Prado y Dcoop responder con garantías a las demandas de los mercados internacionales, que valoran no solo la calidad del producto, sino también el impacto positivo de su proceso de cultivo.

"Este avance refleja nuestra convicción de que la excelencia agrícola solo es posible desde el respeto al entorno, la mejora social y la eficiencia en el uso de los recursos. Cada año seguiremos sumando nuevas hectáreas a estas certificaciones, porque para De Prado es una prioridad. Agradecemos a Dcoop su compromiso y colaboración para hacer de este proyecto un modelo de referencia", afirma Joan Fortuny, director general de Frutos Secos en De Prado.

Una apuesta clara por los frutos secos

"Dcoop está apostando claramente por los frutos secos, como es el caso de la almendra, agrupando la oferta y avanzando en la cadena de valor hasta convertirnos en poco tiempo en un operador líder del sector, que defiende las bondades de este fruto seco producido en la península Ibérica con unas características organolépticas únicas", ha afirmado el director general de Dcoop, Rafael Sánchez de Puerta, que ha añadido que estas certificaciones "van en la línea de trabajo marcada hacia la potenciación de la sostenibilidad y calidad de nuestras producciones".

"Estamos convencidos de que nuestros clientes sabrán apreciar los nuevos modelos productivos que estamos implantando. En este sentido, De Prado constituye un referente en el sector y nos proporciona garantías muy sólidas en este proyecto. Necesitamos seguir creciendo en el conocimiento de las nuevas variedades y explotar todo el potencial tecnológico existente en un entorno muy cambiante. Todo nuestro esfuerzo va encaminado a la obtención de un producto diferencial que aporte el máximo valor a la cadena de suministro", concluye.