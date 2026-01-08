Campo
Las lluvias retrasan las siembras de cereales de invierno en Córdoba: más del 20% de la superficie sigue pendiente
Los agricultores de Córdoba podrían verse obligados a cambiar sus cultivos de invierno por primavera, una decisión que depende de las condiciones climáticas y de la flexibilidad de la PAC
Las persistentes lluvias registradas durante el otoño y el comienzo del invierno están provocando un importante retraso en las siembras de los cereales de invierno en la provincia de Córdoba. Según Asaja Córdoba, en este momento de la campaña todavía queda por sembrar más del 20% de la superficie prevista, una situación "poco habitual que está generando preocupación entre los agricultores".
Además del retraso generalizado, se está produciendo una reducción significativa en la superficie dedicada al trigo duro, que en la provincia cae en torno a un 15% debido a la poca rentabilidad que ha tenido en las últimas campañas. No obstante, esta disminución se verá compensada, en parte, por un aumento de las siembras de trigo blando y triticale.
Asaja reclama flexibilidad
Desde Asaja Córdoba se advierte de que, si las lluvias continúan en las próximas semanas e impiden la entrada de la maquinaria en las parcelas, muchos agricultores se verán obligados a desistir de la siembra de cereales de invierno y optar, en la medida de lo posible, por cultivos de primavera. Esta decisión estará condicionada, no obstante, al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Política Agraria Común (PAC), especialmente en lo relativo a los pagos de las ayudas y a la posibilidad de realizar cambios de cultivo sin penalizaciones.
La organización agraria insiste en la necesidad de que la administración tenga en cuenta esta situación excepcional derivada de las condiciones climáticas y adopte medidas de flexibilidad que permitan a los agricultores adaptar sus decisiones productivas sin que ello suponga un perjuicio económico añadido a una campaña ya marcada por la incertidumbre.
