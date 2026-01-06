Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La cuantía total alcanza los 88 millones

La Junta de Andalucía convoca ayudas para transformar y comercializar productos agroalimentarios

El plazo de presentación de las solicitudes para esta convocatoria será de dos meses a partir del día siguiente al de la publicación en el BOJA

Planta de envasado de una empresa hortofrutícola.

Planta de envasado de una empresa hortofrutícola. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha convocado subvenciones hasta alcanzar los 88 millones de euros dirigidas a las pequeñas y medianas empresas, así como a las grandes firmas para realizar inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agroalimentarios en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común de España 2023-2027.

El plazo de presentación de las solicitudes será de dos meses a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) y el plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento será de seis meses desde el día siguiente al de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Dos grupos de ayudas

Tal y como recoge el BOJA, estas ayudas se dividen en dos grupos: una convocatoria general para pymes y grandes empresas; así como otra específica para frutas y hortalizas de pymes y grandes empresas para la que se destina el 25% del total.

Estas subvenciones tienen como objeto la mejora de la orientación al mercado del sector agroalimentario para adaptarse a nuevos y continuos desafíos.

Serán cofinanciadas en un 85% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y en un 15% por la Junta.

