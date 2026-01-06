La cuantía total alcanza los 88 millones
La Junta de Andalucía convoca ayudas para transformar y comercializar productos agroalimentarios
El plazo de presentación de las solicitudes para esta convocatoria será de dos meses a partir del día siguiente al de la publicación en el BOJA
La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha convocado subvenciones hasta alcanzar los 88 millones de euros dirigidas a las pequeñas y medianas empresas, así como a las grandes firmas para realizar inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agroalimentarios en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común de España 2023-2027.
El plazo de presentación de las solicitudes será de dos meses a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) y el plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento será de seis meses desde el día siguiente al de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Dos grupos de ayudas
Tal y como recoge el BOJA, estas ayudas se dividen en dos grupos: una convocatoria general para pymes y grandes empresas; así como otra específica para frutas y hortalizas de pymes y grandes empresas para la que se destina el 25% del total.
Estas subvenciones tienen como objeto la mejora de la orientación al mercado del sector agroalimentario para adaptarse a nuevos y continuos desafíos.
Serán cofinanciadas en un 85% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y en un 15% por la Junta.
- Los embalses de Córdoba registran en 2025 el mejor cierre de los últimos siete años
- Los grandes municipios olivareros de Córdoba
- Córdoba lidera la producción nacional de aceite de oliva al comienzo de la campaña
- La nueva campaña del aceite de oliva: Calidad y retos del oro líquido
- Así están los embalses en Córdoba tras las lluvias de diciembre y antes de la borrasca Francis
- Más producción y apoyo al cultivo tradicional, claves del futuro del olivar cordobés
- UPA Córdoba defiende el olivar tradicional de la variedad picudo y destaca su aceite de oliva virgen extra
- Almazaras de la Subbética: La excelencia como camino