Junta de Andalucía
Más de 800 pymes agroalimentarias andaluzas se benefician de los 346 servicios digitales de Andalucía Agrotech
La Consejería de Agricultura anima a las empresas a solicitar unos servicios 100% bonificados que ya han utilizado más de 18.000 usuarios
La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha anunciado que más de 800 pymes agroalimentarias de Andalucía ya se han beneficiado de los 346 servicios digitales que ofrece Andalucía Agrotech European Digital Innovation Hub (EDIH), una plataforma diseñada para impulsar la transformación digital del sector.
El departamento autonómico ha invitado al conjunto del sector a solicitar estos servicios, bonificados al cien por cien, de los que ya han hecho uso más de 18.000 usuarios, según ha informado en una nota de prensa.
Cooperación público-privada y liderazgo en innovación
Andalucía Agrotech EDIH está liderado por la Consejería y cuenta con la participación de 24 entidades promotoras y siete entidades asociadas, que representan al sector del conocimiento, al tejido agroalimentario y al ámbito empresarial.
El hub aglutina además el 70% de los recursos en innovación digital de Andalucía, consolidándose como uno de los principales polos tecnológicos del sector primario en España.
Su objetivo es acompañar a las empresas, acelerar la digitalización, mejorar su competitividad y favorecer la generación de empleo y la innovación a través de una plataforma física y digital que conecta a todos los agentes de la agrotecnología.
Cuatro tipos de servicios a disposición del sector
Los 346 servicios digitales ofertados se agrupan en cuatro grandes bloques:
- Evaluación de tecnologías antes de realizar inversiones.
- Fomento de la colaboración entre empresas, startups y otros actores del ecosistema.
- Formación y capacitación en nuevas tecnologías para profesionales del sector.
- Asesoramiento y acceso a financiación para proyectos de digitalización.
Digitalización: clave para la competitividad del agro andaluz
La directora general de Industrias, Innovación y Cadena Alimentaria, Cristina de Toro, ha subrayado “la importancia de la digitalización y la innovación para mantener el liderazgo económico del sector agroalimentario andaluz, mejorar su competitividad exterior y avanzar hacia una agricultura más sostenible”.
De Toro destacó que la tecnología “genera valor añadido, impulsa nuevas industrias agroalimentarias, mejora la calidad de los productos y abre nuevos mercados”, especialmente en un sector que constituye uno de los pilares de la economía regional.
Asimismo, recordó que la Consejería ha incorporado la innovación y la digitalización en todas las estrategias sectoriales, de modo que cada ámbito productivo —desde el olivar hasta las frutas y hortalizas en invernadero— dispone de un plan específico para impulsar la adopción tecnológica y aumentar la productividad.
