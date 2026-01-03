"Nuestro primer problema es la desprotección oficial"

Nuria Yáñez conoce bien cómo son los olivares de toda la vida, de la mano de su trabajo en Almazaras de la Subbética. Ahora preside la primera asociación andaluza para proteger a las fincas de cultivo tradicional frente a otras modalidades más productivas, recientemente constituida.

-¿Por qué hace falta una asociación para el olivar tradicional?

-Llevo la dirección técnica de Almazaras de la Subbética, con más de 7.800 agricultores, de los que el 80% o más tienen olivar tradicional. Tienen inquietud cuando vienen aquí. Piensan que o arrancan sus olivares y ponen plantas fotovoltaicas o no subsistimos. A raíz de esa inquietud, poniéndola sobre la mesa con compañeros de trabajo, presidentes de otras cooperativas y UPA, pensamos: ¿por qué no hacemos algo para ser la voz de quienes quieren seguir trabajando? La asociación ha nacido a raíz de la demanda.

-¿Cuántos agricultores tradicionales estiman que hay en los olivares de Córdoba?

-En la provincia no lo sabemos exactamente. Solo en Almazaras de la Subbética, que tiene un peso considerable, tenemos unas 100.000 hectáreas en todas las cooperativas, y el 60% o más son tradicionales. En esta asociación están también la comarca de Los Pedroches, municipios como Luque, Carcabuey, Priego... Son cooperativas las que forman parte, pocos se quedan fuera.

-¿Y en Andalucía?

-Hay 1,5 millones de hectáreas, pero aproximadamente un 70% son olivares poco rentables y en pendiente. Es bastante, no podemos obviarlos.

-¿Qué tipo de plantaciones son y de qué variedades?

-En el olivar tradicional, la picual en Jaén y en Granada también, mientras que aquí en Córdoba tenemos picual, picuda y hojiblanca. En la provincia hay olivares de campiña, pero en esta asociación la mayoría son en pendiente, con dos o tres pies, portes vigorosos o pendientes de más de un 20%. La recolección es dificultosa por la pendiente, no está mecanizada y algunos olivares están en zonas milenarias. ¡Y son bastante bonitos!

-¿Cuáles son los principales problemas del olivar tradicional?

-Lo primero la desprotección oficial. En la última reforma de la PAC fue buena idea la introducción de una ayuda para el olivar desfavorecido, pero está en 40 euros por hectárea para las 10 primeras hectáreas. La idea es muy buena pero debe tener más partidas presupuestarias. Las líneas que vamos a trabajar tienen que ver con el reconocimiento institucional, que llamemos a la puerta y nos atiendan, que escuchen nuestros problemas. También queremos ayudas específicas para la modernización, en algunas zonas es muy difícil pero en otras sí se puede hacer. Por otro lado, la investigación siempre va enfocada a maquinaria apta para intensivo o superintensivo. Vamos a plantearnos usar maquinaria menos pesada en el olivar tradicional, donde ahora trabajamos con máquinas de varear, o vibradores que son muy pesados. ¿Por qué no investigar en esto, para que al que recoge la aceituna le sea menos dificultoso? También queremos diferenciarnos en el etiquetado. Lo que tenemos es que intentar destacar este tipo de aceite con respecto a otro. Eso no significa que los otros olivares no sean de calidad, no decimos eso. Queremos una revalorización de los olivares tradicionales.

Nuria Yáñez, en un olivar de la Subbética. / CÓRDOBA

-¿Y qué ventajas tienen las plantaciones tradicionales?

-Por un lado, la cantidad de jornales, si no existiera el olivar tradicional imagina la cantidad de jornales que no se harían. Si lo mecanizamos todo no será posible tener este valor económico. También el paisaje y el valor ambiental que tienen estos olivares. Estuvimos a punto de que fueran Patrimonio de la Humanidad pero no pudo ser, confiamos en que eso llegue algún día. Otro de los principales problemas es el relevo generacional, eso lo tenemos que analizar. Si conseguimos que los jóvenes se queden generando empleo evitaremos el despoblamiento.

-¿Qué consecuencias tiene para los pueblos el abandono de fincas de olivar tradicional?

-Si no podemos mantener el empleo en el mundo rural, se va la gente fuera. La consecuencia puede ser grave. Tenemos que conseguir que la agricultura se vea como una profesión, igual que alguien dice que es enfermero, que digamos con orgullo soy agricultor o agricultora. Eso se hace con formación, es otra de las líneas que estudiaremos, para que se creen grandes profesionales.

-¿Es posible realizar algún tipo de transformación en este tipo de olivar?

-Claro que se puede. Podemos adaptar algunas zonas. Donde hay olivares con dos o tres pies no se puede usar el vibrador, pero en otras zonas sí se puede. Si transformamos estas fincas en olivares de un solo pie será mucho más fácil usar el paraguas. Hay zonas que se pueden transformar sin arrancarlas.

-¿Qué piden a las administraciones?

-Diferenciación, que haya ayudas específicas y que se aumenten las partidas presupuestarias. Todo eso se lo pediremos al Ministerio de Agricultura.

-Hay olivares con un elevado rendimiento, como el superintensivo, que también acceden a ayudas de la UE. ¿Cree que es posible derivar parte de ese apoyo hasta el olivar tradicional, menos rentable?

-La PAC no diferencia uno de otro. Eso es lo que queremos pedir, que haya diferenciación, para que el olivar tradicional no deje de existir. Los agricultores de las zonas de sierra y tradicionales quieren su sostenibilidad económica, pero la mayoría no necesitan tanto como el olivar superintensivo. Nuestros agricultores no se ven con perfil de empresarios, subsisten con menos. El agricultor de aquí ha vivido en el campo toda la vida y se ha criado con estos olivos.

-¿Se puede rescatar la idea del Paisaje del Olivar como Patrimonio de la Humanidad?

A nivel personal, confío en que en algún momento se retome. Pasará un tiempo, pero espero que sí, habría sido un triunfo. Habría sido el punto de partida de la diferenciación del olivar pero ahora eso no lo tenemos. Confío en que en un futuro no muy largo podamos tenerlo.