DATOS DE LA CHG
Así están los embalses en Córdoba tras las lluvias de diciembre y antes de la borrasca Francis
El año 2026 empezará con más lluvia a partir del viernes 2 de enero
Los embalses de Córdoba han experimentado un nuevo repunte tras las lluvias de diciembre, confirmando la buena tendencia de este año hidrológico, con unos pantanos que cierran su mejor ejercicio en siete años y alejan así el fantasma de la sequía que ha marcado los últimos ejercicios.
Todo apunta a que la buena racha se mantendrá con el inicio del 2026, para el que se esperan nuevas lluvias con la irrupción de la borrasca Francis, que dejará precipitaciones localmente fuertes a partir del viernes 2 de enero, prolongándose durante todo el fin de semana.
A la espera de lo que deparen los próximos meses, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha apuntado que el invierno será más cálido de lo normal y con pocas probabilidades de lluvias significativas, con una posibilidad "un poquito mayor" de que el invierno sea "más seco de lo normal". Si bien, la Aemet también señaló en su momento que el otoño sería seco y las lluvias han acompañado a la provincia durante buena parte de la estación.
Nivel de los embalses de la CHG
En cuanto a la situación de los embalses tras las precipitaciones de diciembre, con el paso significativo de la borrasca Emilia, los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que el volumen embalsado en los pantanos de la provincia ha subido 2,71 puntos entre el 1 y el 30 de diciembre, pasando de 1.519,760 hectómetros cúbicos (45,74%) a 1.609,912 (48,45%).
En la cuenca del Guadalquivir, el volumen embalsado ha pasado en el mismo periodo de 44,53 a 46,28 por ciento, con una subida de 1,75 puntos.
Por provincias, Córdoba experimenta la mayor subida (2,71 puntos), seguida de Huelva (2,48), Jaén (1,05), Sevilla (0,91) y Granada (0,71).
Pantanos de Córdoba
Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este martes 30 de diciembre, de acuerdo con la información de la CHG:
- Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 59,85% de su capacidad.
- Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 65,95%.
- Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 40,74%.
- Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 83,60%.
- San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 56,93%.
- Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 20,54%.
- Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 88,73%.
- Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 87,81%.
- Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 77,82%.
- La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 41,76%.
- Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 87,19%.
- Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 23,25% de su capacidad.
- Los embalses de Córdoba registran en 2025 el mejor cierre de los últimos siete años
- Los grandes municipios olivareros de Córdoba
- Córdoba lidera la producción nacional de aceite de oliva al comienzo de la campaña
- La nueva campaña del aceite de oliva: Calidad y retos del oro líquido
- Más producción y apoyo al cultivo tradicional, claves del futuro del olivar cordobés
- UPA Córdoba defiende el olivar tradicional de la variedad picudo y destaca su aceite de oliva virgen extra
- Almazaras de la Subbética: La excelencia como camino
- El sector apícola de Córdoba prevé unas pérdidas del 50% al 60% durante la campaña