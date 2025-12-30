Así están los embalses en Córdoba tras las lluvias de diciembre y antes de la borrasca Francis

Los embalses de Córdoba han experimentado un nuevo repunte tras las lluvias de diciembre, confirmando la buena tendencia de este año hidrológico, con unos pantanos que cierran su mejor ejercicio en siete años y alejan así el fantasma de la sequía que ha marcado los últimos ejercicios.

Todo apunta a que la buena racha se mantendrá con el inicio del 2026, para el que se esperan nuevas lluvias con la irrupción de la borrasca Francis, que dejará precipitaciones localmente fuertes a partir del viernes 2 de enero, prolongándose durante todo el fin de semana.

A la espera de lo que deparen los próximos meses, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha apuntado que el invierno será más cálido de lo normal y con pocas probabilidades de lluvias significativas, con una posibilidad "un poquito mayor" de que el invierno sea "más seco de lo normal". Si bien, la Aemet también señaló en su momento que el otoño sería seco y las lluvias han acompañado a la provincia durante buena parte de la estación.

Embalse del Guadalmellato, con la presa en primer término / CÓRDOBA

Nivel de los embalses de la CHG

En cuanto a la situación de los embalses tras las precipitaciones de diciembre, con el paso significativo de la borrasca Emilia, los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que el volumen embalsado en los pantanos de la provincia ha subido 2,71 puntos entre el 1 y el 30 de diciembre, pasando de 1.519,760 hectómetros cúbicos (45,74%) a 1.609,912 (48,45%).

En la cuenca del Guadalquivir, el volumen embalsado ha pasado en el mismo periodo de 44,53 a 46,28 por ciento, con una subida de 1,75 puntos.

Por provincias, Córdoba experimenta la mayor subida (2,71 puntos), seguida de Huelva (2,48), Jaén (1,05), Sevilla (0,91) y Granada (0,71).

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este martes 30 de diciembre, de acuerdo con la información de la CHG: