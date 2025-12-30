DATOS DE LA CHG
Así está el nivel de los embalses de Córdoba
Los pantanos de Córdoba se encuentran al 48,45% de su capacidad
Los embalsesde Córdoba se encuentran este martes 30 de diciembre al 48,41% de su capacidad, en una semana en la que las lluvias volverán en el fin de semana.
Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 46,28% alejando así el fantasma de la sequía.
Pantanos de Córdoba
Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este martes 30 de diciembre, de acuerdo con la información de la CHG:
- Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 59,85% de su capacidad.
- Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 65,95%.
- Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 40,74%.
- Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 83,60%.
- San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 56,93%.
- Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 20,54%.
- Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 88,73%.
- Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 87,81%.
- Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 77,82%.
- La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 41,76%.
- Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 87,19%.
- Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 23,25% de su capacidad.
