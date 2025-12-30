Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Los embalsesde Córdoba se encuentran este martes 30 de diciembre al 48,41% de su capacidad, en una semana en la que las lluvias volverán en el fin de semana.

Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 46,28% alejando así el fantasma de la sequía.

Desembalse en La Colada, en una imagen de archivo. / RAFA SÁNCHEZ

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este martes 30 de diciembre, de acuerdo con la información de la CHG: