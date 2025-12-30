Asaja Córdoba advierte de que 2025 ha sido un año “muy duro” para el campo y alerta del "grave riesgo de desmantelamiento de la PAC"

El presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, ha realizado un balance del año agrario 2025, un ejercicio que ha calificado como “especialmente complicado” para los titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales y cinegéticas de la provincia, debido a la confluencia de problemas climáticos, sanitarios, económicos y normativos.

Aunque durante el año se han registrado precipitaciones, Adell ha advertido de que el sector ha tenido que afrontar “un verano extremadamente seco y un retraso muy preocupante de las lluvias otoñales”, una situación que obliga, según ha señalado, a actuar con prudencia y a asumir que los periodos de sequía “volverán a repetirse”. En este sentido, ha defendido la necesidad de impulsar medidas hidrológicas que permitan garantizar la rentabilidad de las explotaciones y la producción de alimentos a precios competitivos, apostando de forma decidida por el incremento de los cultivos de regadío.

En el plano económico, el presidente de Asaja Córdoba ha reconocido que en 2025 los precios de algunos productos agrícolas y ganaderos han sido relativamente positivos, aunque ha matizado que solo han servido para compensar parcialmente la falta de producción y “la enorme pérdida de rentabilidad acumulada en años anteriores”.

Uno de los asuntos que ha generado mayor preocupación en el sector ha sido, según Adell, la propuesta presentada en julio en Bruselas sobre el presupuesto de la Unión Europea y las líneas básicas de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034. A su juicio, estas iniciativas suponen “cargarse la PAC tal y como la conocemos”, con recortes presupuestarios cercanos al 25% y una orientación que, a su entender, apunta a su desaparición. “En un contexto de conflictos internacionales, donde la alimentación es estratégica, estas propuestas son extremadamente graves para el sector agrario europeo”, ha advertido.

Adell ha recordado que Asaja ya alertó de que la actual PAC era “muy negativa desde el punto de vista financiero y agronómico” y ha insistido en que, si no se frenan las nuevas propuestas comunitarias, “las consecuencias para el campo cordobés, andaluz y español serán muy serias”. Por ello, ha reclamado a todas las administraciones una posición “firme, clara y sin ambigüedades” en defensa del sector.

En este contexto, el presidente de Asaja Córdoba ha puesto en valor la labor de la organización tanto en el ámbito institucional como en el de la movilización. Durante 2025, Asaja ha participado en protestas el 20 de mayo en Bruselas, el 4 de junio en Madrid, el 25 de junio en Córdoba y el 16 de julio y el 18 de diciembre nuevamente en Bruselas, coincidiendo con la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y con el viaje de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Brasil para avanzar en el acuerdo con Mercosur.

Precisamente sobre este acuerdo, Adell ha reiterado una de las principales reivindicaciones de la organización: la aplicación de la reciprocidad en materia fitosanitaria y laboral a los productos importados.

El balance del año ha estado marcado también por importantes problemas sanitarios y fitosanitarios. En el ámbito ganadero, Asaja Córdoba ha subrayado la necesidad de extremar la vigilancia frente a la peste porcina africana, así como ante enfermedades como la dermatosis nodular contagiosa en bovino o la lengua azul en ovino.

En agricultura, Adell ha denunciado la creciente falta de materias activas eficaces, una situación que está provocando graves daños en cultivos como el almendro, afectado por el gusano cabezudo, o el viñedo de la denominación de origen Montilla-Moriles, donde el mildiu ha condicionado seriamente la campaña. Aunque ha agradecido las ayudas publicadas por la Junta de Andalucía para paliar estos daños, ha advertido de que la retirada de herramientas fitosanitarias sin alternativas reales “está dejando a los agricultores en una situación de indefensión”.