El sector apícola de Córdoba prevé unas pérdidas del 50% al 60% durante la campaña

El sector apícola prevé unas pérdidas de entre el 50% y el 60% durante esta campaña en la provincia de Córdoba, en comparación con un año normal, debido a circunstancias climatológicas. Según afirma Juan Antonio Ruiz, gerente de Apícola de Montoro, «es cierto que la primavera pasada fue muy lluviosa, pero lo fue tanto que hizo que las abejas no puedan salir de las colmenas hasta finales del mes de mayo, cuando estamos en una zona en la que por esas fechas los termómetros alcanzan los 40 grados centígrados, por lo que prácticamente no pudieron trabajar, ya que por esas fechas la floración de la miel de la Sierra se ha acabado, ya que se seca el néctar y las abejas no producen aunque veamos flores».

El sector apícola, por tanto, se muestra preocupado por la falta de miel de calidad, un producto que tiene que luchar con otras mieles que llegan a los lineales de los comercios que no alcanzan los mínimo de miel natural.

En este sentido, Ruiz añade que «Córdoba ha sido la única de Andalucía que ha producido miel de azahar, y la miel de Sierra ha sido casi inexistente». Por otro lado, respecto a floraciones de campiña, en la provincia cordobesa se ha dado algo mejor, «sobre todo en la de matalahúva, cilantro y girasol».

Encina y eucalipto

También aclara que las campañas de encina y eucalipto tampoco han sido relativamente buenas a finales de agosto, «sin sacarse nada prácticamente de encina en España y de eucalipto muy poco». Aclara Ruiz que Apícola de Montoro era una gran productora de miel de eucalipto en el parque natural de Cardeña-Montoro, «pero resulta que se han eliminado todos los eucaliptales o bien se les echaría algún producto porque no rebrotaron».

En otros puntos de la provincia, como Hornachuelos, donde sí hay eucaliptos cercanos a los pantanos, sí se ha extraído algo de miel.

Miel obtenida por una de las empresas apícolas de la provincia de Córdoba. / MANUEL MURILLO

Respecto a la próxima campaña apícola, todo depende de cómo se presente la climatología durante la próxima primavera. Con este otoño e invierno lluviosos, todo apunta a que habrá una buena floración, y si la primavera fuera soleada, la próxima campaña podría verse aumentada.

Los problemas

Los responsables de diferentes empresas del sector apuntan que la apicultura se enfrenta actualmente a problemas graves, principalmente por el cambio climático (sequías, olas de calor), el aumento de plagas y enfermedades (como la avispa asiática, varroa), el uso de contaminantes agroquímicos, la competencia desleal de mieles importadas baratas y el robo de colmenas, dando como resultado una alta mortalidad de abejas y pérdidas económicas para los apicultores, especialmente en España. En este sentido, piden a las administraciones que intervengan en este asunto en defensa, sobre todo, de los productores que luchan a diario por cuidar el producto natural, ya que consideran que es un valor añadido para las zonas rurales, donde muchas familias dependen de la producción de este tipo de producto desde hace décadas, además de ser fundamental para el respeto del medio ambiente.

Concretamente, Antonio Vázquez, responsable de apicultura de COAG-Andalucía, ha reiterado a este periódico la crisis del sector, que se centra en tres elementos clave. En primer lugar, la competencia desleal de terceros países, principalmente China, «que introducen en Europa productos que no son mieles pero que se etiquetan como tales aprovechando los márgenes de la legislación». Son, como ha remarcado Vázquez -apoyado por los responsables del área de Agricultura de la Diputación, siropes o jarabes fabricados a gran escala que nada tienen que ver con un producto natural y prácticamente artesanal como la miel auténtica».

Asimismo, asevera que COAG no está en contra de la venta de estos productos industriales. «Que entre todo lo que tenga que entrar», ha asegurado Vázquez, «pero que no engañen, eso es intolerable». Más aún cuando, según los datos de la asociación agraria, la UE ya ha reconocido que más de la mitad de lo que se vende en el continente como miel no es tal cosa, aunque lo ponga en la etiqueta. Y eso es lo que compran los consumidores en los lineales de los supermercados.

Etiquetado

La solución, sobre la que se lleva años discutiendo, pasa, según comentan los productores, por un mayor control del etiquetado que probablemente requiera de alguna reforma legal, que nunca son fáciles ni rápidas de implementar, aclaran los productores.

Por su parte, Antonio Arenas, vicerrector de la UCO, ha abundado en el problema (y la solución planteada) al señalar que «las etiquetas de calidad funcionarían bastante bien de cara al consumidor, que es el más engañado de todos».