El Gobierno amplía el convenio de modernización de regadíos que incluye 12 nuevas obras de interés general en Andalucía

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) han suscrito la sexta adenda al convenio de colaboración para la ejecución de obras de modernización y consolidación de regadíos declaradas de interés general del Estado, entre las que se incluyen 12 actuaciones en Andalucía, cuyo presupuesto asciende a 141,3 millones de euros, de los que 34,62 millones de euros serán aportados por el Estado y 55,24 millones de euros proceden de fondos Feader.

Según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), la adenda supone una inversión pública de 96,8 millones de euros y contempla la ejecución de 23 nuevas obras de modernización de regadíos, para las que el ministerio aporta 87,5 millones de euros, así como varias actuaciones incluidas en el tercer periodo intercampaña 2025-2026 del plan de actuación para la reparación de diferentes capítulos de infraestructuras ejecutadas y afectadas por vicios ocultos por importe de 9,3 millones de euros.

Las nuevas actuaciones contempladas en la adenda, firmada el pasado día 9 de diciembre, contarán con financiación del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader) por 83,8 millones de euros y de las comunidades de regantes (86,6 millones). La inversión total en las 23 nuevas actuaciones asciende así hasta los 258 millones de euros.

Además de las 12 nuevas encomiendas en Andalucía, se incluyen tres en Castilla y León (64,2 millones de euros); siete en Extremadura (42,4 millones de euros) y una en Castilla-La Mancha (10 millones de euros).

La financiación de fondos comunitarios y la inclusión del programa en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) demuestra el apoyo de la Unión Europea a la modernización de regadíos.

En concreto las actuaciones recogidas se ubican en Huércal-Overa (Almería), la Balsa del Sapo (Almería), Río Bembézar (Córdoba), Hornachuelos y Fuente Palmera (Córdoba), Zona Regable Genil Cabra (Córdoba), CR Motril (Granada), Vegas Medias Guadalquivir (Jaén), Guadalcacín (Cádiz), Vegas Altas Sector VIII (Jaén), Bombeo Peralta (Jaén), Comunidad de Regantes del Bajo Guadalquivir. Fase II (Sevilla) y Abla y Ablucena (Almería).