Sanidad animal
UPA anima a los ganaderos de Córdoba a vacunar contra la lengua azul
Francisco Moreno, secretario provincial, valora las ayudas recibidas, aunque considera que deberían haber sido mayores debido a las pérdidas en las explotaciones ganaderas
Si por algo se ha caracterizado este año 2025 en cuanto a la ganadería ha sido por la aparición de enfermedades animales que preocupan al sector. La gripe aviar, el virus del Nilo, la lengua azul o la más reciente peste porcina (que no ha llegado a Andalucía) han sido algunas de ellas.
Según Francisco Moreno, secretario provincial de UPA, “la lengua azul nos ha afectado de forma directa. Ya tenemos en la provincia todos los serotipos, por lo que sigue siendo fundamental vacunar, cuando corresponda, para evitar males mayores. Dentro de lo que cabe, estamos satisfechos con las ayudas aprobadas por la Administración, aunque deberían haber sido más elevadas porque muchos ganaderos han tenido graves pérdidas de animales”.
Confinamiento de pequeñas explotaciones al aire libre
En cuanto a la gripe aviar, la incidencia ha sido limitada gracias a las medidas preventivas adoptadas, aunque el confinamiento ha afectado especialmente a pequeñas explotaciones de huevos ecológicos al aire libre. En el lado positivo, los precios han sido buenos para corderos, lechones y porcino ibérico, con una montanera favorable. No obstante, UPA Córdoba muestra su preocupación por la peste porcina, reclamando un refuerzo de las medidas de bioseguridad.
Asimismo, Francisco Moreno ha destacado el agua como uno de los principales retos del campo cordobés. “Seguimos pidiendo la modernización de los regadíos, la utilización total de las aguas regeneradas y la construcción de más infraestructuras que nos permitan asegurar el riego, porque el futuro de la agricultura pasa por el regadío”, ha afirmado para concluir con los retos de futuro: la lucha por unos precios justos, el relevo generacional y la falta de mano de obra.
