Una cuadrilla de 15 refugiados políticos trabaja en la actual campaña del olivar de la Subbética de Córdoba

Una pequeña cuadrilla de unos 15 refugiados políticos trabaja ya en la actual campaña del olivar en la zona de la Subbética cordobesa, donde los agricultores tienen problemas para encontrar mano de obra, según las patronales y asociaciones agrarias. Los jornaleros estarán al menos hasta que finalice la mayor parte de la recogida de la aceituna, durante todo el mes de enero y puede que también en febrero.

La iniciativa parte de la Unión de Pequeños Agricultores. Su secretario provincial, Francisco Moreno, ha informado este martes sobre un proyecto que se ha gestado en poco tiempo y que tiene un carácter experimental para comprobar si puede extenderse durante más tiempo y a más zonas en temporadas siguientes. No obstante, Moreno ha apuntado que de momento la experiencia está resultando positiva.

Los trabajadores son de varias nacionalidades, pero sobre todo proceden de Malí, un país africano en situación de guerra abierta desde hace más de una década en la que confluyen distintos grupos armados, entre ellos terroristas islámicos. Son refugiados que, dadas las circunstancias en sus países de origen, han encontrado asilo político en España y se encuentran acogidos en distintas provincias.

Ventajas del sistema

Las ventajas para los agricultores son varias. En primer lugar, el papeleo es mucho menor que en el requerido para traer un contingente de trabajadores extranjeros, una opción que lleva dos campañas planteándose sin que hasta el momento haya cuajado. El contingente hay que solicitarlo con muchos meses de antelación, cuando los agricultores aún no saben qué necesidades reales de mano de obra van a tener llegado el invierno. Además, es necesario desplazarse a los países de origen de los trabajadores para realizar la selección.

Por otro lado, los refugiados políticos se encuentran ya establecidos en el país, lo que permite a los agricultores de la Subbética abaratar los costes de los traslados. Los solicitantes de la mano de obra han abonado el traslado hasta las fincas de olivar y también se encargan del alojamiento.

Francisco Moreno, en el centro, junto con otros dirigentes de UPA durante el balance del año agrario en Córdoba. / Víctor Castro

La reforma de la PAC

Moreno ha realizado también un balance del año desde el punto de vista del campo cordobés. En su opinión, ha estado marcado por el anuncio de la reforma de la Política Agraria Común (PAC), que supondrá una pérdida de fondos que UPA estima entre un 20-22%, en línea con otras organizaciones agrarias. El secretario de UPA ha manifestado que "la reforma de la PAC sigue sin dar una respuesta adecuada a las necesidades reales de los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, incrementando la burocracia y reduciendo la rentabilidad de muchas explotaciones".

Tampoco está conforme del todo con el planteamiento del acuerdo de libre comercio con Mercosur, lo que supondría abrir nuevos mercados para un sector, el agroganadero, netamente exportador. UPA entiende que deben aplicarse cláusulas espejo para evitar que entren en la UE productos cultivados con fitosanitarios que aquí están prohibidos.

Olivar y otros cultivos

En cuanto al desarrollo de la campaña del olivar, el dirigente de la asociación se ha mostrado preocupado por la evolución de los precios. Aunque el año agrícola comenzó con un repunte del precio del aceite de oliva, sigue estando en algunos casos por debajo de los costes de producción, sobre todo en zonas de montaña. Moreno considera que los pagos por kilo de aceite en almazara deberían situarse entre 5 y 6 euros, lejos de la situación actual.

Francisco Moreno no se muestra contrario a la modernización del olivar, pero con matices claros. "Estamos de acuerdo con la modernización, no vamos en contra de ella, pero hay que defender el olivar tradicional, que cumple una función social, económica y medioambiental fundamental y que necesita un apoyo diferenciado", ha subrayado el secretario general de UPA Córdoba.

En cítricos, ha explicado que la campaña ha estado marcada por una menor producción, lo que ha permitido una mejora de los precios. "Córdoba se mantiene como la tercera provincia productora de Andalucía y, en esta campaña, al tener menos producto, los precios han sido mejores, lo que ha dado un cierto respiro a los citricultores, aunque seguimos muy pendientes de la competencia de terceros países".

En cuanto a la viña, 2025 se ha caracterizado por una de las campañas más difíciles de los últimos años debido al mildiu. "La reducción de la cosecha ha sido de alrededor del 50% y, aun así, los precios no han alcanzado los valores que deberían, situándose en muchos casos en niveles muy ajustados", ha lamentado el secretario general de UPA Córdoba.

Y en cereales, la producción ha sido buena desde el punto de vista agronómico, pero los precios han vuelto a hundirse. "Tenemos una buena cosecha, pero con precios de auténtica ruina, por los suelos, que hacen inviables muchas explotaciones", ha denunciado Moreno. En cuanto a los frutos secos, especialmente el almendro ha presentado una situación más estable, con precios que se han mantenido y una cosecha media buena, lo que ha permitido cierta estabilidad en el sector.