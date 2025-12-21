Nuestra Señora de Guadalupe: Abriendo mercados exteriores

La ficha Nombre : SCA Nuestra Señora del Guadalupe.

Nacional, Estados Unidos, México, India, China, Puerto Rico o Costa Rica. Cuestiones reseñables: La cooperativa apuesta por la economía circular.

El oro conseguido por el aceite Virrey del Pino en los World’s Best Olive Oils (WBOO) de 2025 o la medalla de oro en la categoría de frutados verdes de los premios de la Denominación de Origen Baena dan cuenta del buen año que ha tenido la cooperativa olivarera baenense, que tras la peor campaña de su historia, que sin embargo tuvo la mejor liquidación por la subida tan anómala de precios, lograba una campaña de aceituna media-alta que espe ra poder emular en esta presente campaña.

La firma baenense, que cuenta con 1.200 socios, ha venido trabajando para abrir nuevos mercados y reducir su dependencia de Estados Unidos ante las sucesivas amenazas arancelarias del gobierno de Trump. Así, está cen trando sus esfuerzos en países como México, India, China, Puerto Rico o Costa Rica.

La expansión internacional y potenciar la línea de aceite ecológico que inició hace un par de campañas con una producción testimonial de 2.000 kilos de aceite, son dos de los pilares del crecimiento de la mayor almazara de la DOP Baena, junto a la sostenibilidad. Para ello, la firma trabaja bajo un sólido plan de gestión medioambiental y aprovechamiento de subproductos, reforzando su compromiso con el entorno.

Precisamente, por este compromiso con el entorno y el olivar, la cooperativa también busca dar a conocer la cultura del aceite de oliva a través de diferentes actividades de oleoturismo en las que el visitante no solo conoce el proceso de elaboración de los aceites, sino que tiene la oportunidad de degustar las distintas variedades producidas en la zona para aprender a apreciar la calidad única y garantizada de los AOVE que se elaboran en esta zona del sur de la provincia.