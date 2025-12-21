Nuestra Señora de Araceli: Aceites premiados y cosecha media

La ficha Nombre : SCA Nuestra Señora de Araceli.

Las perspectivas de la cooperativa Nuestra Señora de Araceli para la presente campaña eran malas, y las lluvias tardías del otoño han confirmado su primera impresión, aunque la aceituna ha engordado, el rendimiento no está siendo todo lo bueno que se esperaba, con lo que todo indica que la campaña terminará siendo media.

La firma es una de las cooperativas más importantes de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Lucena. La sociedad cooperativa, que forma parte del grupo Dcoop, cerró la anterior campaña 2024/2025 con una cosecha media-alta, con 3,5 millones de kilos de aceituna de mesa y 4 millones de kilos de aceite de oliva, tras una campaña verdaderamente mala en la que la baja producción se compensó con los buenos precios de venta del aceite. Precisamente, gracias a esos buenos precios, la cooperativa logró una cifra de negocio de más de 22 millones de euros, una cifra que espera repetir este año, con una disponibilidad de producto similar a la del anterior ejercicio y unos precios que se sostengan. No obstante, se muestran cautelosos respecto a la evolución de los mercados en los próximos meses, a la expectativa de que se mantengan los actuales aranceles de Estados Unidos y que, sin duda, influyen en el comportamiento de las ventas, especialmente de las exportaciones, que la cooperativa realiza a través de Dcoop. Actualmente, cuenta con unos mil socios activos, habiendo empezado a producir aceite de oliva virgen ecológico, uno de los retos que se había planteado junto a patentar sus propias marcas: Pago de Aras y Araceli, que le valieron el premio al mejor aceite de oliva virgen extra de la DOP Lucena en 2023, al que han sumado recientemente el premio al mejor aceite de oliva virgen extra DOP Lucena, comercializado por Dcoop y el mejor maestro de almazara en la variedad de hojiblanca de Dcoop