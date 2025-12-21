Opinión de UGT: La verdad incómoda del campo cordobés

Cada año, cuando arranca la campaña de la aceituna, vuelve a instalarse en el debate público una idea que ya se ha convertido en estribillo: «Faltan trabajadores». Se repite en tertulias, en titulares y en conversaciones públicas. Sin embargo, conviene decirlo con claridad: más que una falta real de mano de obra, lo que existe son unas condiciones laborales poca atractivas, con jornadas irregulares y desplazamientos constantes sin una compensación adecuada. Hay que recordar que la experiencia de años anteriores demuestra que cuando hay salarios justos, se cumple el convenio y se organiza correctamente el trabajo. La respuesta de la mano de obra local y eventual es más que suficiente. La experiencia de campañas anteriores es contundente.

Por este motivo, rechazamos que esta continua narrativa se utilice como excusa para deteriorar los derechos laborales ya conquistados y el que proliferen las prácticas de las contrataciones en condiciones laborales abusivas. No se puede convertir a los trabajadores en culpables de un problema que, en realidad, deriva de modelos de gestión y de organización que deben mejorar.

Pero esta no es la única verdad incómoda que enfrenta hoy el campo cordobés. La otra, quizá aún más profunda, tiene que ver con la transformación silenciosa que atraviesa nuestro olivar. La expansión del olivar intensivo y en seto está avanzando a un ritmo que muchos no alcanzan a visualizar. Son sistemas productivos diseñados para la mecanización completa que reducen drásticamente la necesidad de mano de obra y que empujan hacia la marginalidad a cuadrillas enteras de jornaleros que durante décadas han vivido de campañas cada vez más cortas.

Conviene decirlo con claridad: más que una falta real de mano de obra, lo que existe son unas condiciones laborales poca atractivas

La mecanización no es mala en sí misma. Sería absurdo negar el progreso técnico. Córdoba ya vivió procesos similares en el cereal o en el algodón, y el sector supo adaptarse. Pero hoy afrontamos un escenario distinto: más rápido, más exigente y con un impacto social mucho mayor en zonas rurales que ya sufren despoblación y falta de oportunidades. El riesgo no es la máquina, el riesgo es que nadie piense en las personas.

Y aquí surge otro problema: la falta de formación específica que permita a nuestros trabajadores incorporarse a los nuevos perfiles profesionales que demanda el campo. Tenemos experiencia, tenemos oficio, pero no siempre tenemos acceso a itinerarios en mecanización avanzada, mantenimiento, seguridad o gestión de cultivos intensivos. Es una carencia que se puede resolver, pero requiere voluntad política, planificación pública y un compromiso claro del sector.

La transición hacia un modelo más tecnológico no puede convertirse en una transición injusta. No podemos permitirnos que la modernización expulse del mercado laboral a quienes han sostenido durante generaciones la riqueza agrícola de esta provincia. La competitividad no puede construirse sobre empleos precarios ni sobre territorios vacíos.

Por eso, defendemos un enfoque equilibrado: modernizar sí, pero sin dejar atrás a nadie. Apostar por un campo eficiente, sostenible y tecnológicamente avanzado, pero también socialmente justo. Preservar el empleo, garantizar derechos y mantener viva la estructura económica y social de nuestros pueblos.

Porque, al final, la campaña de la aceituna no es solo economía. Es identidad, cultura, vida y trabajo. Y el futuro del olivar cordobés no se escribe solo con máquinas; se escribe, sobre todo, con dignidad.