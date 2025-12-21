Anuario del olivar en Córdoba 2025
Olivarera Nuestra Señora de la Salud: Innovación y un servicio completo
La ficha
- Nombre: Olivarera Ntra. Sra. de la Salud.
- Dirección: Pollígono Moredal, 6.
- Municipio: Posadas.
- Año de fundación: 1955.
- Presidente: Alejandro Aguilera Fernández de Mesa.
- Producción estimada de aceite (media): 1,5 millones de kilos.
- Marcas de su aceite: Covidesa, Ntra. Sra. de la Salud.
- Principales mercados: Mercado nacional e internacional.
- Cuestiones reseñables: La pasada campaña, la empresa dio el salto a la conectividad 4.0 para el control de la producción.
Desde su creación, en 1955, con apenas once socios fundadores, esta almazara ha evolucionado hasta convertirse en una cooperativa con cerca de 1.500 asociados solo en la sección de aceite. Ese crecimiento se vio reforzado en 2001, cuando decidió diversificar su actividad hacia la aceituna de mesa y el ámbito hortofrutícola, ampliando así su alcance y sus oportunidades comerciales. Una parte fundamental de su éxito radica en el servicio integral que presta a los socios, que incluye asesoramiento técnico especializado, apoyo en la transformación y una valo ración justa del producto entregado.
La cooperativa apuesta de manera decidida por la innovación tecnológica, incorporando software avanzado que permite optimizar procesos, mejorar el control de calidad y aportar un mayor valor añadido al aceite resultante. Bajo esta filosofía comercializan sus marcas Covidesa y Nuestra Señora de la Salud, siendo esta última la en seña destinada a la exportación, especialmente a El Salvador. También han logrado abrirse hueco en países como Bélgica, Estados Unidos y, más recientemente, Eslovenia, consolidando una red internacional cada vez más estable. Además del impulso comercial, la entidad destaca por su enfoque hacia la sostenibilidad. Prueba de ello es la creación de una planta de compostaje de alperujo, pensada para transformar este subproducto en un recurso útil para mejorar la fertilidad del suelo en las fincas de los socios. Con este paso buscan reducir la dependencia de fer tilizantes sintéticos, abaratar costes y avanzar hacia un modelo agrícola más respetuoso con el entorno. La cooperativa ha logrado combinar tradición, innovación y compromiso ambiental para asegurar un futuro más sólido y competitivo.
