Olivarera San Isidro: Evolución que preserva la tradición

La cooperativa Olivarera San Isidro, Sociedad Cooperativa Andaluza (SCA) inició su actividad en el año 1959 en una fábrica arrendada, aunque su fundación data, realmente, de 1944, cuando una veintena de socios pusieron la primera piedra del proyecto. Un año después adquirieron una antigua fábrica del siglo XIX situada en la calle Los Molinos, edificio que todavía hoy acoge el grueso de la producción local. Con el paso de las décadas se modernizó el sistema de extracción, aumentaron los socios y crecieron las instalaciones. Y hoy en día ya superan los ochocientos miembros, según los datos aportados por la propia entidad.

Las actuales dependencias ocupan alrededor de 38.000 metros cuadrados y disponen de un sistema de recepción integral: limpiadoras, lavadoras y pesadoras automáticas capaces de limpiar hasta 180.000 kilos de aceituna por hora, junto a un sistema de separación que optimiza la entrada de la aceituna en la almazara. La actividad principal es la elaboración y el envasado de aceite de oliva, con una molturación media de 18 millones de kilos de aceituna que se traducen en unos 3,5 millones del kilos de aceite. Ese producto se comercializa directamente y bajo el control del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Baena.

Las aceitunas llegan desde los olivares del Guadajoz y de la Campiña Este, un entramado de olivos centenarios y nuevas plantaciones que reúne variedades -picual, picuda, hojiblanca, chorrúa y arbequina, entre otras- y que confiere al aceite un estilo reconocible. Además, la combinación de tradición y tecnología permite sostener la ca lidad y mirar al mercado con ambición. Y es que, por otro lado, mantener la raíz rural de Castro del Río es también garantizar el sabor que llega a la mesa.