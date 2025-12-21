Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Olivarera Los Pedroches: Referente mundial en producción ecológica y biodinámica

Imagen de la Cooperativa Olivarera de Los Pedroches.

Imagen de la Cooperativa Olivarera de Los Pedroches. / CÓRDOBA

José Carlos Gómez Villamandos

José Carlos Gómez Villamandos

Córdoba

La ficha

  • Nombre: Olivarera Los Pedroches SCA.
  • Dirección: Ctra. Circunvalación, s/n.
  • Municipio: Pozoblanco.
  • Año de fundación: 1957.
  • Presidente: Bartolomé Carrillo Moreno.
  • Producción estimada de aceite (media): Alrededor de 1.500 toneladas cada año.
  • Marcas de su aceite: Olipe, BioLipe y Olivalle.
  • Principales mercados: Nacional e internacional.
  • Cuestiones reseñables: La Cooperativa Olivarera de Los Pedroches administra más de 15.000 hectáreas de olivar, la mayor parte enclavados en el corazón de Sierra Morena.

Olipe protege el olivar de Los Pedroches y vela por su rentabilidad, su entorno natural y la cultura que lo rodea. Fundada en el año 1957 por un grupo de cuarenta y ocho olivareros reunidos en el salón de plenos del Ayuntamiento de Pozoblanco, la Cooperativa Olivarera de Los Pedroches nació con la idea de centralizar la producción y ahorrar costes, y hoy integra a un millar de socios que trabajan en olivares de montaña con una fuerte repercusión social en el territorio.

La historia de este paisaje remonta siglos atrás, a repoblaciones y desamortizaciones, y a finales del siglo XIX se configuró una economía local alrededor de decenas de molinos que molturaban la aceituna ‘in situ’. Con el paso del tiempo, y tras la Guerra Civil, la mejora de las comunicaciones cambió ese mapa. De este modo, la centralización en una gran almazara respondió a una necesidad práctica. Además, la cooperativa ha convertido esa decisión en una virtud: la suma de esfuerzos ofrece escala y resiliencia en un mercado global y muy competitivo.

Olipe se ha posicionado como referente mundial en producción ecológica y biodinámica, un mérito que va más allá del aceite: supone un compromiso con la economía circular y el aprovechamiento integral del cultivo. De igual modo, la convivencia entre olivos centenarios y prácticas modernas explica por qué su aceite de oliva virgen extra lleva la huella de la sierra. Y es que, cuando una gota de su aceite alcanza el paladar, no solo habla de aromas y texturas; también narra generaciones, saberes y un territorio que se protege a sí mismo con ambición. En ese sentido, Olipe representa un proyecto colectivo donde la tradición y la sostenibilidad caminan juntas hacia el futuro desde el corazón mismo de Los Pedroches.

