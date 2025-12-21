La ficha Nombre : SCA Olivarera Jesús Nazareno.

Nacional e internacional. Cuestiones reseñables: La comercialización del aceite y de la aceituna verde se realiza a través de Dcoop, lo que aporta músculo comercial a la entidad sin desdibujar su identidad.

La Cooperativa Olivarera Jesús Nazareno de Aguilar de la Frontera realizó la molturación de las aceitunas en fábricas arrendadas del municipio durante sus primeros años de existencia. Fundada en 1945, la entidad conservó un carácter artesano antes de desarrollar instalaciones propias; y es que su rasgo distintivo son las dependencias dedicadas al aderezo de aceituna verde, una especialidad que le otorga presencia en mercados nacionales e internacionales.

En los años noventa, la entidad vivió una nueva fase de expansión: la almazara y las áreas de verdeo se ampliaron para responder a demandas mayores. Poco antes se constituyó en Monturque la cooperativa de segundo grado Aceitunas de Mesa de Córdoba, Sociedad Anónima (Acorsa), integrada por diversas cooperativas de la comarca entre las que figuraba Jesús Nazareno. Ese paso colectivo impulsó de forma notable la aceituna envasada de verdeo y facilitó su exportación a muchos países de Europa y América.

Además, esta integración proporcionó mejores capacidades logísticas y comerciales, permitiendo elevar están dares de envasado y posicionamiento internacional. Por otro lado, la comercialización actual del aceite y de la aceituna verde se realiza a través de Dcoop, lo que aporta músculo comercial sin desdibujar la identidad local. En ese sentido, la experiencia de la cooperativa ilustra cómo la suma de prudencia técnica, ampliación de infraestructuras y colaboración entre productores puede traducirse en acceso a mercados exigentes. De igual modo, la historia de Jesús Nazareno recuerda que modernizar no implica olvidar: mantiene vivos oficios y saberes ligados al olivar mientras mira hacia afuera con ambición serena y una firme apuesta por la sostenibilidad.