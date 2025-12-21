Ocho caminos al olivar

La provincia de Córdoba es uno de los grandes territorios olivareros de España. Su variedad de paisajes, la presencia histórica del olivo y la calidad de sus aceites han dado lugar a un conjunto de rutas que permiten recorrer la provincia de forma diferente: con calma, por carreteras secundarias, entre pueblos tranquilos, almazaras y sierras que se abren como un mosaico verde.

Ruta 1: Montoro-Adamuz

La ruta del aceite que une Montoro y Adamuz es, probablemente, una de las más singulares de la provincia. Aquí el olivar convive con la rugosidad de Sierra Morena, con el cauce del Guadalquivir y con un patrimonio que conserva huellas íberas, romanas y árabes. Montoro, con su característico caserío rojizo, es un buen punto de partida. Desde el propio casco urbano se observan laderas cubiertas de olivos que parecen trepar por la sierra. El visitante puede recorrer pequeñas almazaras familiares, donde el aceite procede en gran parte de olivar tradicional, a veces centenario. Adamuz continúa la experiencia. Destaca su centro de interpretación dedicado al olivar de sierra. El paisaje se vuelve más agreste, propio de la zona norte de Córdoba. Aquí el olivar se adapta a suelos más pobres y a un clima más extremo, lo que da lugar a aceites potentes y fragantes. En los alrededores, pueblos como Villaharta, Espiel o Villaviciosa permiten completar la ruta con naturaleza, senderos y paradas en almazaras locales. Es una ruta perfecta para quienes buscan un contacto directo con el entorno rural, lejos de zonas masificadas y con la posibilidad de combinar visitas culturales, degustaciones y paseos por paisajes poco alterados.

Adamuz cuenta con un centro de interpretación del olivar de sierra que permite conocer la peculiaridad de este tipo de producción

Ruta 2: el olivar ecológico de Los Pedroches

Los Pedroches es referente en olivar ecológico al ser la principal comarca de España. Suele asociarse a la dehesa y al cerdo ibérico, pero también cuenta con una importante tradición olivarera. Su ruta del aceite se mueve por pueblos de gran extensión y su olivar asciende por fincas con alta pendiente. Pozoblanco, Hinojosa del Duque o Villanueva de Córdoba ofrecen un recorrido donde el olivar aparece disperso entre encinas, creando un paisaje muy diferente al resto de la provincia. Aquí el visitante no encontrará grandes extensiones compactas de olivos, sino un equilibrio entre agricultura y ganadería que ha marcado la identidad de la zona. La ruta invita a descubrir antiguas ermitas, iglesias monumentales y un estilo de vida sereno, muy vinculado a los ritmos del campo.

Olivar de Sierra en el término municipal de Adamuz. El municipio cuenta con el Centro de Olivar de Sierra, inaugurado en 2015. / CÓRDOBA

Las cooperativas de la comarca combinan técnicas modernas con una recolección que sigue dependiendo en parte de pequeños agricultores. Es un itinerario ideal para quienes desean descubrir una Córdoba distinta, abierta y silenciosa, donde el aceite forma parte de un mosaico agrario más amplio. Destaca la cooperativa Olivarera de Los Pedroches (Olipe), de Pozoblanco.

Ruta 3: Baena y la Subbética interior

Baena es sinónimo de calidad del aceite de oliva. Su nombre está ligado desde hace décadas a algunos de los AOVEs más reconocidos del país. Por eso, esta ruta ofrece una de las experiencias más completas para quienes desean entender el proceso del aceite desde dentro. El municipio es el que tiene mayor superficie de olivar y cuenta con numerosas almazaras y un museo dedicado a la historia del olivar, además de la histórica almazara Núñez de Prado, que está abierta a las visitas. Las calles del casco antiguo permiten imaginar cómo ha evolucionado esta actividad durante siglos y cómo sigue siendo el motor económico del entorno.

Desde Baena, la ruta permite llegar a Castro del Río, Nueva Carteya, Cabra, Zuheros y Luque. Se trata de un recorrido muy variado, donde el olivar se adapta a colinas suaves, cortados calizos y paisajes que se abren hacia la Subbética.

Baena, que da nombre a la primera denominación creada en Córdoba, cuenta con un museo del aceite y la histórica almazara Núñez de Prado

Zuheros es uno de los pueblos más fotogénicos del camino. Luque preside un valle de olivares que parecen extenderse sin fin. Cabra combina naturaleza y patrimonio urbano, mientras que Doña Mencía sirve como puerta de acceso a caminos ciclistas y senderos que atraviesan viejos raíles ferroviarios reconvertidos en vía verde del aceite. Una ruta que mezcla paisaje, técnica, gastronomía y un patrimonio arquitectónico que complementa la visita de forma natural.

Ruta 4: La DOP Priego de Córdoba

Quien recorre la comarca de Priego de Córdoba descubre un tipo de olivar que no existe en muchas otras zonas: el olivar de montaña, cultivado en pendientes pronunciadas dentro del Parque Natural de las Sierras Subbéticas. Los municipios de Priego, Carcabuey, Almedinilla y Fuente-Tójar componen una ruta marcada por la altitud, los suelos calizos y un clima que favorece aceites intensos y complejos donde destaca la variedad picuda. Es un territorio exigente, donde el trabajo agrícola requiere esfuerzo adicional debido a las inclinaciones del terreno. Priego de Córdoba, conocido por su patrimonio barroco, es también un referente mundial en calidad de AOVE. Sus aceites acumulan premios internacionales y se han convertido en un ejemplo de cómo tradición e innovación pueden convivir. Carcabuey y Fuente-Tójar mantienen la esencia del pueblo serrano: calles estrechas, ritmo pausado y un entorno natural que invita a caminar entre olivares. Almedinilla aporta además un interesante patrimonio arqueológico, con restos íberos y romanos ligados al desarrollo histórico del cultivo.

Ruta 5: Campiña Sur

En la Campiña Sur cordobesa, el paisaje cambia por completo. Las montañas desaparecen y dan paso a una vasta extensión de tierras suaves donde el olivo convive con el cereal, la vid y otras plantaciones. Puente Genil, La Rambla, Santaella o Montalbán son algunos de los municipios que conforman esta ruta. La experiencia aquí tiene un carácter diferente: más agrícola, más llano, más abierto. Las almazaras suelen estar rodeadas de grandes superficies cultivadas y la visita permite comprender un modelo de olivar adaptado a suelos fértiles y amplios.

Bodega de la almazara Núñez de Prado de Baena, abierta a las visitas turísticas. / CÓRDOBA

Puente Genil acumula una amplia trayectoria industrial del aceite de oliva. Santaella destaca por su historia, con un casco urbano presidido por su iglesia y por restos de fortificaciones que recuerdan el pasado musulmán. Es un buen lugar para combinar la visita al patrimonio con un recorrido por olivares extensos y cooperativas que trabajan con altos volúmenes de producción.

Ruta 6: Alto Guadalquivir

A medida que la provincia se acerca al Guadalquivir, el paisaje cambia de nuevo. La sexta ruta discurre por municipios situados en la zona alta del valle, donde la agricultura de regadío se mezcla con olivares que aprovechan la fertilidad de la vega. Es una zona donde la variedad picual marca el carácter del aceite y donde el río determina buena parte del paisaje. El recorrido enlaza distintos municipios cargados de historia. En El Carpio destaca su antigua torre del homenaje. Pedro Abad conserva la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, un templo con raíces en el siglo XIV. De nuevo aparece Montoro, con un casco histórico muy reconocible por su arquitectura tradicional. Villa del Río aporta su puente de época romana, mientras que Cañete de las Torres muestra la torre que presidió el antiguo castillo. En Bujalance sobresale la parroquia de San Francisco, uno de los mejores ejemplos del barroco andaluz. Villafranca sorprende por la variedad de su entorno natural y Espejo culmina la ruta con su castillo ducal, levantado en el siglo XIII.

Municipios de la Sierra y del Alto Guadalquivir integran la denomina ción Montoro-Adamuz, donde destaca la variedad nevadillo negro

Ruta 7: Vega del Guadalquivir

Más cerca ya del eje central del valle se extiende la séptima ruta. La Vega del Guadalquivir es un espacio agrícola muy diverso: frutales, cultivos hortícolas y olivares comparten territorio. Esta variedad da lugar a un paisaje cambiante, con colores distintos según la época del año.

Esta ruta se caracteriza por la presencia de distintas variedades de aceituna y recorre una zona donde el olivar convive con otros cultivos. El itinerario comienza en Almodóvar del Río, cuyo imponente castillo domina el paisaje. Continúa hacia Posadas, un municipio que combina un casco urbano con historia. Palma del Río aporta la imagen de sus extensos naranjales, mientras que Fuente Palmera y La Carlota muestran el legado de los pueblos colonos, todavía visible en su trazado y en la organización de sus núcleos de población.

Ruta 8: Córdoba capital y su entorno

La última ruta discurre por Córdoba y en los espacios que rodean la ciudad. Aunque se asocia la capital con su patrimonio monumental, también guarda un estrecho vínculo con el olivo. En su entorno inmediato aparecen olivares históricos, pequeñas explotaciones y restos de antiguos sistemas de cultivo.

Esta ruta permite unir dos caras de Córdoba: la urbana, con su Mezquita, sus plazas y sus calles, y la rural, donde se entiende cómo el aceite ha participado en la evolución económica y cultural de la ciudad. Es un recorrido ideal para quienes quieren completar su visita con una mirada más amplia al territorio