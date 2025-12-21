Molino Las Tinajas: Produciendo desde hace décadas

La ficha Nombre : Molino Las Tinajas

Dirección: Calle Molino, 33.

Municipio: Cañete de las Torres.

Año de fundación: 1930.

Presidente: Manuel Tullano González de Canales.

Producción estimada de aceite (media): 550.000 kilos.

Marcas de su aceite: Molino Las Tinajas.

Principales mercados: España y la UE.

Cuestiones reseñables: Junto a su línea de envasado de virgen extra, una parte de su producción de aceite de oliva está disponible para la venta a granel.

Molino Las Tinajas es una almazara con historia y tradición situada en el municipio de Cañete de las Torres. Sus instalaciones se ubican en unos terrenos en los que ya había olivares en el siglo XVI, aunque sus inicios empresa riales se produjeron en 1930. Su AOVE procede de aceitunas recolectadas en olivos cultivados de forma tradicional y, en muchos casos, árboles centenarios. La variedad que trabaja es la picual, recogida en las, aproximadamente, 1.200 hectáreas que administra de ocho socios diferentes. Esta variedad es reconocida y apreciada por su alto contenido en antioxidantes naturales y valor nutricional, muy beneficiosas para la salud.

Molino Las Tinajas consigue la diferenciación a partir de una búsqueda constante de la calidad, alineada con el respeto al medio ambiente, una labor que considera primordial. Buena señal de ello es que dispone de hueso de aceituna para reutilizarlo como combustible en estufas y calderas. En el año 2024, Molino Las Tinajas consiguió alcanzar un volumen de negocio de 1,5 millones de euros, gracias al gran trabajo que viene realizando. Trabajo que se ha visto reflejado en los Premios Mezquita, llegando a obtener, en sus clasificaciones, puestos entre los 100 mejores aceites. Asimismo, consiguió alzarse con el tercer puesto al mejor ‘packaging’ de aceite, una muestra de que su trabajo abarca la calidad del producto en todas sus áreas.

De cara al futuro, la empresa piensa en seguir mejorando las líneas de actividad que la han llevado a donde está actualmente: la calidad de los aceites y la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. También apuesta por reforzar su presencia en mercados internacionales, donde la variedad picual sigue ganando reconocimiento al ser la más extendida en Andalucía.