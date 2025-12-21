Luque Ecológico: La sostenibilidad como camino

La ficha Nombre : Luque Ecológico SL.

: Nacional e internacional. Cuestiones reseñables: Ha lanzado un AOVE ecológico Luque-Proyecto Elanio, monovarietal arbosana, destinado a defender la biodiversidad y proteger la salud de los suelos.

Luque Ecológico SL es una almazara que, desde 1999, obtiene aceite de oliva virgen extra de la máxima calidad y ha hecho de la sostenibilidad un elemento esencial de su desarrollo. La producción ecológica es un aspecto clave de la estrategia de esta empresa familiar, visión que emplea en todos sus procesos, desde la producción hasta la extracción y envasado.

Su estrategia de comercialización se basa en ofrecer a los consumidores productos con un alto valor de sostenibilidad y relacionados con proyectos medioambientales. De esta forma, han sido pioneros en el cálculo de huella de carbono aplicada a un producto agroalimentario, en 2008, a través del protocolo CO2 Verificado. En el año 2015 dieron un paso más en este sentido, y adoptaron la Declaración Ambiental de Producto (EPD) que les permite indicar en sus etiquetas que absorben casi 11 kilos de dióxido de carbono por cada litro de AOVE Eco Luque producido. Con este trabajo han conseguido llegar a todos los rincones del mundo: Japón, Corea del Sur, Francia, Paí ses Bajos, Bélgica, Australia, Canadá, Polonia… Y alcanzar cifras admirables, como un volumen de negocio de 11,7 millones de euros en 2024. Y no solo cifras, sino reconocimientos, como el recientemente obtenido en la categoría Sostenibilidad, de los premios de agricultura y pesca que otorga la Junta de Andalucía. No obstante, los galardones no frenan a Luque Ecológico en su labor, ya que entre sus próximos retos se encuentra la identificación de variedades en los olivares centenarios de varias fincas de la familia en colaboración con el CSIC y el Banco Mundial de Germoplasma del Olivo. Sus primeros avances hacen ver que puede haber en torno a 10 variedades no ca talogadas entre las muestras que se tomaron en octubre de 2024.