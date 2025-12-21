Grupo de Prado: Apuesta por la digitalización

La ficha Nombre : De Prado.

Dirección : C/Alhakén II, 8.

Municipio : Córdoba.

Año de fundación: 2015.

Presidente : José Luis De Prado.

Producción estimada de aceite (media): 50.000 toneladas.

Marcas de su aceite: De Prado.

Principales mercados: Italia, Polonia, Portugal, Bélgica.

Cuestiones reseñables: Además de una continúa expansión tanto en España como en Portugal, Chile y Estados Unidos, la firma adquirió la empresa líder de productos fitosanitarios Acano

Para De Prado, la actual campaña refleja la complejidad de un entorno cada vez más condicionado por la dispo nibilidad de recursos hídricos. La reducción de la cantidad de aceituna recolectada ha seguido un patrón claro vinculado al acceso al riego, confirmando la importancia del agua. Sin embargo, el rendimiento graso ha superado las expectativas, permitiendo extraer un volumen de aceite notablemente mayor por kilo recolectado. Este dato refuerza la eficacia de las prácticas agronómicas aplicadas. En las fincas ecológicas, donde el agua es aún más limitada, el impacto ha sido más acusado. Aun así, el trabajo riguroso del equipo y el uso inteligente de herramientas digitales han permitido optimizar decisiones en tiempo real, reforzando la eficiencia y capacidad de adaptación. Con ello, las previsiones para los próximos años indican que De Prado alcanzará una producción de 50.000 toneladas de aceite. Por otra parte, este año han dado un paso decisivo en su crecimiento con la adquisición de la almazara de Lebrija y 4.000 nuevas hectáreas. Esta operación refuerza su capacidad industrial y conso lida su posición como uno de los referentes del sector, integrando aún más las operaciones desde el campo hasta la elaboración del aceite. En paralelo, siguen impulsando la digitalización de la gestión agronómica. El ERP Agro Visual de Nacert, ya plenamente operativo, les proporciona indicadores clave que refuerzan la eficiencia y agili zan la toma de decisiones. Además, la plataforma Vegga y su aplicación Irrigation Manager les permiten centralizar la gestión del riego y la fertilización, asegurar el cumplimiento del plan de abonado, disponer de informes se manales y optimizar los costes de explotación. Una herramienta clave para mejorar los márgenes y avanzar hacia una agricultura más precisa y sostenible.