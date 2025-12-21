Los grandes municipios olivareros de Córdoba

La superficie de olivar no ha dejado de crecer en los últimos años en la provincia de Córdoba y en el resto de España. La Encuesta sobre Superficies y Rendimientos Cultivos (Esyrce) recoge que en 2024 había 1.704.492 hectáreas de olivar en Andalucía, lo que representa un 1,89% más que en el ejercicio anterior. Según la Esyrce, la superficie dedicada a aceituna de mesa, que contabilizaba 51.402 hectáreas, aumentó un 8,45 %, mientras que el olivar de doble aptitud (el que es utilizado tanto para aceituna de mesa como para almazara) creció un 5,95 % hasta las 167.189 has. También el olivar de transformación experimentó crecimiento, un 2,04%, sumando 1.485.901 has. En el caso de España, el olivar de transformación o almazara ocupa 2.342.477 hectáreas, mientras que el de doble aptitud llega a las 248.698 has y el destinado a aceituna de mesa, a las 80.103 hectáreas.

Por lo que se refiere a la provincia de Córdoba, los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) señalan que existen 1.273 hectáreas de olivar de mesa, 81.715 de doble aptitud y 299.584 hectáreas de olivar de transformación, sumando así 382.572 destinadas a este cultivo, lo que supone el 51,4% del total del terreno de cultivo de la provincia (744.736 sin contar el terreno forestal).

Las cifras de la Esyrce varían respecto a las utilizadas para la realización del aforo de producción del olivar que elabora la Junta de Andalucía. Para la campaña 2025/2026, la Junta recoge 1.665.100 hectáreas dedicadas al cultivo en la región, de las que un 4% (66.305) son de variedades destinadas preferentemente a aceituna de mesa. El resto se reparten entre las 320.172 de olivar de doble aptitud y las 1.278.623 de olivar de almazara.

Con sus 382.572 hectáreas, la provincia de Córdoba es la segunda de España con más superficie de olivar tras la vecina Jaén

La superficie en Córdoba

Córdoba, según el Aforo de Producción del Olivar, cuenta con 376.967 hectáreas de olivos. La mayor parte de este terreno, 265.181 hectáreas, están dedicadas a aceituna para almazara, mientras que otras 109.100 tienen doble aptitud y las 2.686 restantes se destinan a la aceituna de mesa.

De esta forma, Córdoba mantiene su segunda posición entre las provincias con más hectáreas dedicadas al olivar de España tras Jaén, que suma 594.356 hectáreas, según la encuesta Esyrce, y 589.047 hectáreas, según el Aforo del Olivar de la Junta.

Del total de la superficie de olivar de la provincia, 320.854 hectáreas son de secano, lo que representa más del 84% del espacio dedicado a este cultivo en la provincia, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Además, Córdoba posee 42.461 hectáreas de olivar ecológico, según el Avance de Estadísticas de la Producción Ecológica 2024 de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, lo que la convierte en la provincia con mayor espacio agrícola dedicado al olivar ecológico.

Olivar en gran pendiente en Sierra Morena. Este tipo de producción requiere abundante mano de obra. / CÓRDOBA

Variedades

La variedad hojiblanca o lucentina, con 150.972 hectáreas, es la que mayor superficie acumula en el caso del olivar de doble aptitud en España. La gordal sevillana o caspolina es la variedad que más terreno ocupa en el caso de la aceituna de mesa, con 5.292 hectáreas, mientras que en el olivar de almazara la variedad picual (también conocida como lopereña, nevadilla o marteña) sumaba 1,1 millones de hectáreas, seguida por la arbequina, con 231.875 hectáreas en España.

En el caso de la provincia de Córdoba, la variedad más extendida es la picual, con casi 195.000 hectáreas, según recoge el aforo de olivar de almazara de la campaña 2025/2026. Está muy presente en la Campiña, pero, sobre todo, en Los Pedroches, donde prácticamente es la única variedad cultivada.

Junto a la picual, la hojiblanca es la variedad más presente en los campos cordobeses. Se distribuye por casi 107.000 hectáreas, prácticamente concentradas en la Campiña Sur y la Subbética.

En la provincia de Córdoba hay catorce municipios con más de 10.000 hectáreas dedicadas al cultivo del olivar

En menor medida encontramos la variedad arbequina, con unas 22.000 hectáreas, y la picuda, que tiene en Córdoba 15.600 de las algo más de 22.000 hectáreas que se registran de esta variedad en Andalucía. La picuda se localiza en olivares de la DOP Baena y, sobre todo, en la DOP Priego de Córdoba.

Además de las mencionadas, en la provincia de Córdoba también se producen otras variedades, entre las que destacan la nevadillo negro, la arbosana, la lechín de Sevilla, manzanilla y pajarera.

Los municipios

En Córdoba, la comarca de la Subbética vuelve a ser la principal zona de producción de aceituna y aceite de la provincia, con sus 110.553,8 hectáreas de cultivo. En esta comarca se ubican algunas de las localidades con más hectáreas de olivar de la provincia: Lucena, que es tras Baena el segundo municipio por superficie de olivar, con sus 28.782,08 hectáreas; Priego de Córdoba, el sexto municipio en la lista de los que más tierra de olivar tienen, con sus 17.729 hectáreas, y Cabra, que suma 16.215 hectáreas, situándose en séptimo lugar entre los municipios de la provincia con mayor extensión de olivar.

La segunda comarca con más presencia de olivar es la Campiña Sur, que aúna 66.758 hectáreas. Entre los ayuntamientos enmarcados en esta comarca destaca Aguilar de la Frontera, con 13.408 hectáreas, y Puente Genil, que cuenta con 12.352 has.

No obstante, el municipio con más hectáreas dedicadas al olivar en la provincia cordobesa es Baena, con 29.548 hectáreas, que pertenece a la comarca Guadajoz-Campiña Este, la tercera zona con más terreno de olivar, con 59.669 hectáreas. En esta comarca se ubica también Castro del Río, que con sus 18.000 hectáreas de olivar se coloca como el quinto municipio con mayor tierra de este cultivo en la provincia.

En el Alto Guadalquivir, que suma 54.729 hectáreas, destaca la localidad de Montoro, con 19.295, la cuarta en el ranking de los pueblos más olivareros de la provincia, solo por detrás de Córdoba capital, municipio que cuenta con 25.553 hectáreas.

La comarca de Los Pedroches dispone de menos de mil hectáreas más que la ciudad de Córdoba (26.220), con Pozoblanco como principal localidad por superficie, con sus 11.316 hectáreas.

El Valle del Medio Guadalquivir, con 22.519,5 hectáreas, y el Valle del Guadiato, con 15.125, son las comarcas con menos espacio agrícola destinado al cultivo del olivar.

Bujalance tiene una gran industria aceitera desde hace décadas. / CÓRDOBA

Cabe mencionar que en la provincia hay catorce municipios con más de 10.000 hectáreas de olivar. Además de los mencionados anteriormente, Adamuz, Montilla, Bujalance y Santaella.

En el lado contrario, los municipios con menos de cien hectáreas dedicadas al milenario cultivo son Villaralto, Torrecampo, Villaharta, Cardeña, Fuente La Lancha, Pedroche, El Guijo y Conquista. En cualquier caso, todos los municipios de la provincia cuentan con olivos en su territorio.

Secano y regadío

La mayor parte del territorio dedicado al cultivo del olivar en la provincia de Córdoba es de secano. Lucena, con 28.439 hectáreas de sus 28.782, es el municipio que tiene más olivar de secano. Baena, Córdoba y Priego de Córdoba son, tras Lucena, las localidades en las que el secano se impone. Baena roza las 25.000 hectáreas de secano; Córdoba, las 19.000 y Priego de Córdoba, las 17.500 hectáres. Les siguen muy de cerca Montoro, Castro del Río y Cabra, que rondan las 16.000 hectáreas.

Por lo que respecta al regadío, la provincia de Córdoba cuenta con 60.566 hectáreas de olivar de regadío. Es Santaella, con sus 7.072 hectáreas, la localidad con más superficie de olivar de riego, seguida muy de cerca por Córdoba capital, con 6.647, y Baena, con 4.694.

Si bien la mayor parte de la superficie de olivar de la provincia es de secano, hay localidades en las que el regadío supera al secano. Es el caso de Santaella, que tiene 7.072,46 hectáreas de regadío frente a 3.161 de secano. Lo mismo ocurre en Almodóvar del Río, en donde el regadío se impone por 2.695,5 hectáreas frente a las 1.035 de secano, o Palma del Río, que tiene en regadío 2.553 de las 3.186 hectáresa que cubren los olivos en la localidad. A estas tres localidades se unen Guadalcázar, Hornachuelos, Posadas, Montalbán de Córdoba, Fuente Palmera, Villafranca de Córdoba, El Carpio, Villa del Río y Pedro Abad. En todas ellas existe más olivar de regadío que de secano, aunque ninguna de ellas se encuentra entre las que más superficie de olivar registran.

La mayor parte del olivar cultivado en la provincia de Córdoba es de secano, aunque el de riego va en aumento

El informe de Tendencias de Rendimiento de Cultivos de la encuesta Esyrce de octubre (último disponible) señala que para olivar de transformación de secano se espera un rendimiento de 2.060 kilogramos por hectárea, que es un 8% inferior a la campaña 2024, y supondría entre un 5-12% de incremento respecto a la serie anual a 5 y 4 años, respectivamente. En relación con el olivar de transformación en regadío, se estima un rendimiento de 3.841 kilogramos por hectárea, que es un 21% inferior a la campaña 2024, y se encuentra en torno al 7-15% de descenso frente a la serie anual a 5 y 10 años respectivamente.

Olivar ecológico

El olivar ecológico cuenta en 2024 (datos de la Junta) con 42.461 hectáreas en la provincia, donde territorialmente destaca el norte de la provincia, siendo la primera provincia en Andalucía por superficie y también por producción de aceite ecológico. En la campaña 2024/2025 la provincia alcanzó una producción de 18.813 toneladas de aceite ecológico, lo que supone el 56% de la producción de este tipo de aceite de Andalucía, muy lejos de la segunda productora, Sevilla, que generó 4.877 toneladas.

La previsión de aceite ecológico para la presente campaña en Córdoba es algo menor que la precedente, 18.440 toneladas, lo que representa una disminución del 2% respecto a la anterior campaña.

También es Córdoba la que más almazaras y envasadoras de aceite ecológico tiene de toda la región, con 131, diez más que Jaén y 21 más que Sevilla.

Productoras

Aunque tradicionalmente ha sido la comarca de la Subbética la que mayor producción de aceite ha registrado, es difícil saber con qué cifras se mantiene a la cabeza, puesto que no se han facilitado estadísticas por comarcas ni de la campaña 2023/2024 ni de la 2024/2025, ni del MAPA ni de la Consejería de Agricultura. Los últimos datos disponibles corresponden a la campaña 2022/23, que fue una campaña anómalamente baja a causa de la sequía. Según los datos de la Junta de Andalucía, la Subbética fue la comarca con más producción, llegando a las 42.925 toneladas de aceite, lo que representó el 30,2% del total registrado en dicha campaña, que alcanzó las 142.000 toneladas. Tras la Subbética, se colocó la Campiña Sur, que con sus 29.877 toneladas de aceite supuso el 21% de la producción de la provincia. En tercer lugar, y con 29.181 toneladas, se situó el Guadajoz-Campiña Este, cifra que representa el 20,6%, mientras que las 22.675 toneladas del Alto Guadalquivir representó un 16% del total de la producción. Por su parte, las 15.249 toneladas que se registraron en la Vega del Guadalquivir implicaron el 10,7% de la producción de aceite de la provincia y las comarcas de Los Pedroches y Valle del Guadiato se repartieron las 2.093 toneladas restantes.

El Informe Mensual de Situación de Mercado del Aceite de Oliva y la Aceituna de Mesa de octubre recoge que en la provincia hay 185 almazaras, que se concentran mayoritariamente en la Subbética y la Campiña Sur.