Deoleo: Nueva hoja de ruta para 2025-2028

La ficha Nombre : Deoleo.

: Deoleo. Dirección : Ctra. N-IV, km. 388.

: Ctra. N-IV, km. 388. Municipio : Alcolea (Córdoba).

: Alcolea (Córdoba). Año de fundación: 1975.

1975. Presidente : Ignacio Silva.

: Ignacio Silva. Producción estimada de aceite (media) : 70 millones de litros (Alcolea).

: 70 millones de litros (Alcolea). Marcas de su aceite: Bertolli, Carapelli, Carbonell, Hojiblanca y Koipe.

Bertolli, Carapelli, Carbonell, Hojiblanca y Koipe. Principales mercados: Estados Unidos, España, Italia e India.

Estados Unidos, España, Italia e India. Cuestiones reseñables: En la planta de Alcolea envasa cerca del 50% de toda la producción del grupo a nivel global.

Deoleo anunciaba a finales de octubre ‘EVOO-lution’, la nueva hoja de ruta de la compañía para el período 2025 2028. Este plan está diseñado para acelerar el crecimiento rentable y crear valor de forma sostenible y autofinanciada, fijando un objetivo claro: generar aproximadamente 32 millones de euros de Ebitda recurrente adicional para 2028, independientemente del contexto sectorial. ‘EVOO-lution’ se apoya en dos grandes pilares para alcanzar sus objetivos. El primero se centra en las iniciativas de crecimiento ‘Top Line’ (13 millones de euros), y será impulsado por la potenciación de las marcas principales y la expansión en geografías estratégicas. El segundo pilar, centrado en las mejoras operativas (‘Operational Improvement’) asciende a 19 millones de euros.

Deoleo Global celebra este año el 50º aniversario de la apertura de la fábrica de Alcolea. En la actualidad, Deoleo tiene una plantilla de 622 trabajadores en todo el mundo, está presente en 69 países, y tiene fábricas en España e Italia y oficinas comerciales en 12 países. El año 2024 lo cerró con una facturación de 996 millones de euros, lo que supone un 12 por ciento más que en 2023. De esta cifra, 728 millones de euros se han vendido internacionalmente, lo que representa el 73% del total. Este crecimiento refleja la efectividad de su estrategia empresarial y la respuesta positiva del mercado hacia sus marcas, entre las que destacan la mítica Carbonell, nacida en 1866.

Este año, la fábrica cordobesa se ha embarcado en la sustitución de los depósitos de acero por otros de acero inoxidable de última generación para mejorar las condiciones de almacenamiento y preservando de las propiedades del aceite de oliva. Y están introduciendo la inteligencia artificial en sus procedimientos para incrementar la calidad y la eficiencia