Las denominaciones de origen en Córdoba

Liderazgo mundial y difusión social

La Denominación de Origen Protegida de Baena remonta su origen oficial a 1981, aunque su andadura comenzó en 1978. Actualmente, se extiende sobre 60.000 hectáreas de cultivo, con un volumen de operadores primarios de 8.642 oleiculto res inscritos. El territorio homologado contempla los municipios de Baena, Cabra, Castro del Río, Doña Mencía, Luque, Nueva Carteya, Zuheros y la pedanía baenense de Albendín, con un total de 19 almazaras y envasadoras.

La pasada campaña terminaba con una certificación de 39.543.269 kilogramos de aceite. El consejo regulador circuns cribe estas cifras «en la media» de los últimos años, enfatizando «la excelencia», asentada en la temprana recolección y las labores preventivas sobre la sanidad de las aceitunas. A estos factores, se sumaba «el esmerado cuidado» en las tareas de extracción del zumo de la aceituna. Nuevamente, el balance numérico eleva a esta DOP a los más altos valores económicos y de producción del conjunto del territorio nacional, consolidándose, en el cosmos mundial, como líder en generación oleícola. Las ponderaciones anticipan una disminución del 10% en la pro ducción vinculada a la campaña actual, causada, sobre todo, por la escasez de lluvias durante el mes de septiembre.

En estos momentos, el mercado nacional acapara el 75% del aceite comercializado. En conjunto, la Unión Europea atrae, aproximadamente, el 50% del destino del producto homologado, completándose las exportaciones en los mercados de Asía-Pacífico, principalmente Japón y Corea; además de Estados Unidos, Canadá y Oriente Próximo.

Los proyectos de referencia hallan una notable potencia en el ámbito deportivo y civil con la acción ‘Aceites de Oliva Vírgenes, Deporte y Salud’, complementándose, a partir de 2025, con iniciativas derivadas hacia el deporte militar. Esta propues ta ha sido integrada en el Campeonato del Mundo Militar de Esgrima, celebrado en Sevilla; y en la competición interacademias, desarrollada en la Escuela Naval Militar, fijada en el municipio pontevedrés de Marín. En 2026 se materializarán acciones liga das a las Fuerzas Armadas y, junto al Comité Olímpico, participará la DOP en el Festival Olímpico, en la estación de esquí de Sierra Nevada. La estrategia de difusión abarca la for mación; concursos de elaboración de platos, demostraciones gastronómicas; o la divulgación de las cualidades del AOVE. A todo ello se une la clásica asistencia a las ferias agroalimen tarias y la introducción en acontecimientos gastronómicos.

Entrega de los premios a la calidad de la DOP Baena en 2025. / CÓRDOBA

Distinción internacional y divulgación

La excelencia organoléptica; el abrumador listado de premios nacionales e internacionales cosechados (264 en 2025 pa ra un total histórico de 3.300); y la fortaleza de sus variedades autóctonas (picuda, hojiblanca y picual) distinguen a la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba. La potencia cuantitativa exhibe a 10 almazaras, 11 envasadoras y hasta 23 marcas amparadas. La superficie de olivar abarca 29.628 hectáreas, pertenecientes a 6.771 agricultores, conectándose con el Parque Natural de las Sierras Subbéticas. Entre Almedinilla, Carcabuey, Fuente-Tójar y Priego de Córdoba, la actividad agrícola encofra resortes económicos, culturales y sociales.

En este tiempo de transición, la última campaña finalizaba con una producción certificada de ocho millones de kilos de aceite, catalogándose este balance como «medio-bajo», acusándose los factores atmosféricos adversos, aunque perseverando en «la excelencia de los aceites». De nuevo, el ciclo 2025-2026 mantendrá, según las estimaciones, unos índices similares, con una tendencia a la baja hasta calcularse siete millones de kilos de aceite.

En este período, las lluvias irregulares y las temperaturas extremas han influido en el cuajado del fruto. En el plano cualitativo, nuevamente se presagia una catalogación notable por el cuidado del olivar y los protocolos de homologación. Afianzándose Espa ña como el mercado principal, la exportación avanza hacia latitudes como Países Bajos, Polonia, Estados Unidos y Corea.

Las acciones estratégicas del consejo regulador pivotan entre un plan de valorización de la variedad picuda; impulsar medidas de apoyo específicas que impidan su declive; y fomentar líneas de investigación que permitan prosperar su compor tamiento agronómico. Junto a ello, cobra vigencia un proyecto para la reducción de plagas, en especial, la mosca del olivo. Dentro del capítulo de las acciones de promoción y presencia institucional, esta DOP resalta, desde el ánimo de «aproximar» a la sociedad y reforzar la imagen del territorio, la celebración de la decimoprimera edición del Mes del Aceite; la asistencia a ferias; el desarrollo de catas dirigidas y cursos de formación; así como experiencias vinculadas al patrimonio cultural, la gastronomía, el aceite de oliva y la naturaleza. Y la DOP asimila como «alianza clave» la unión con la UCO para abordar los primeros proyectos en el Centro Territorial del Aceite de Oliva, con sede en Priego de Córdoba.

Celebración del Día del Picudo, organizado por la DOP Priego de Córdoba. / CÓRDOBA

Promoción de prestigio e identidad propia

Los olivares de Sierra, en una zona de especial conservación, engloban el territorio de 55.000 hectáreas delimitado con cretado en la Denominación de Origen Protegida Montoro-Adamuz, en plena Sierra Morena de Córdoba, entre Adamuz, Montoro, Espiel, Hornachuelos, Obejo, Villaharta, Villanueva del Rey y Villaviciosa de Córdoba.

La estabilidad de los aceites y los cultivos centenarios modelan los atributos esenciales de esta zona geográfica y que brinda aceites con alto contenido en biofenoles naturales. La variedad picual y la autóctona nevadillo negro se cruzan en esta latitud de la provincia de Córdoba, reportando sabores de aceituna intenso y verde hoja, junto al genuino picor y amargor.

El órgano rector del distintivo de calidad fortalece el relanzamiento cosechado desde 2024, una vez renovado el estamento de dirección y lograda la actualización del pliego de condiciones en la Unión Europea. Reanudada la certificación de aceites, aparte del envasado y la comercialización, siempre con una formidable calidad, la última campaña aportó unos 90 millones de kilos de aceituna en las cooperativas amparadas. Asentado el nuevo plan de trabajo y los objetivos específicos, esta DOP progresa con estrategias reconfiguradas y un plan de promoción y publicidad plurianual.

Los datos cuantitativos del aceite de oliva virgen extra, en el pasado ciclo, exhibieron 350.000 litros homologados. El balance se completó con 13,5 millones de aceite de oliva acumulados en las cooperativas y hasta diez millones catalogados como aceite de oliva virgen extra.

Los propósitos prioritarios consisten en vigorizar esta DOP en los próximos años y recobrar una identidad corporativa fundada en parámetros de indiscutible calidad y prestigio, así como patentar el reconocimiento por consumidores, en las esferas comarcal y provincial a corto plazo. Desde el consejo regulador admiten la ambiciosa intención de traspasar fronteras y expandir la influencia.

La entidad entiende como crucial avanzar en la unidad del sector productor y los ayuntamientos y alcanzar la integración del territorio en su conjunto, con el efecto directo de introducir a esta Denominación de Origen Protegida en la propia rutina y filiación de la población. Desde esta DO remarcan la intensificación del oleo turismo y el fomento del desarrollo económico de la comarca. En el pasado junio, 25 trabajadores de cooperativas del territorio asistieron a un curso de formación de maestros de molino.

Aceite de la cooperativa Dcoop amparado por la DOP Montoro-Adamuz. / CÓRDOBA

Internacionalización y fortalecimiento

El incremento sostenido y progresivo de su expansión, en el territorio delimitado, y de la producción certificada singula rizan a la Denominación de Origen Protegida Aceite de Lucena en el 15º aniversario de su constitución definitiva. Final mente, la generación de aceite de oliva virgen extra certificado, en la campaña 2024-2025, alcanzó 128,8 toneladas. Esta cifra comporta el 1,38% del total de producción registrada en la zona de referencia, elevada hasta las 9.324,40 toneladas. Desde el consejo regulador ya avanzan que este dato comparativo «se ha incrementado exponencialmente» en la actual campaña 2024-2025. En términos absolutos, las estimaciones prevén un ligero incremento de la obtención de aceite de oliva virgen extra. En este ejercicio, la DOP integra el sellado corporativo y la comercialización de tres nuevas marcas amparadas. La red de esta entidad abarca a nueve almazaras y seis envasadoras, dentro de una superficie de 45.734 hectáreas y hasta 6.151 agricultores. Los municipios integrados en esta DOP corresponden a Aguilar de la Frontera, Benamejí, Encinas Reales, Iznájar, Lucena, Montilla, Monturque, Moriles, Puente Genil y Rute.

Aceites de Lucena ha reforzado su presencia directa en ferias agroalimentarias, de ámbito nacional e internacional, como Fitur, Madrid Fusión, Córdoba Virgen Extra, World Olive Exhibition, Salón Gourmet, Auténtica Premium Food, Gourmet Selección en París, San Sebastián Gastronomika o Fira d’Oli i de la Mediterrània. Las acciones de difusión y propagación de la marca se complementan con catas dirigidas, di versos encuentros y actividades gastronómicas, así como talleres de formación pa ra maestros de almazaras.

Prioritariamente, el destino de la producción se circunscribe al mercado nacional, aparte de afianzar las ventas en otras latitudes extranjeras, reafirmando a la variedad hojiblanca, igualmente denominada como lucentina, como «centro del origen» de la propia DOP.

El consejo regulador aspira a explorar la internacionalización y la materialización de dos proyectos de investigación europeos. Una de estas iniciativas, titulada GreenFit Project, se basa en la sostenibilidad; y otra acción, con el nombre de Spotyfly, para la de tección de la mosca del olivo. Ambas asumirán la aplicación de nuevas tecnologías empa rentadas, a través de herramientas de inteligencia artificial.