Dcoop: Campaña media con buenos aceites y producción adelantada

La ficha Nombre : Dcoop.

: Dcoop. Dirección : Carretera de Córdoba, s/n.

: Carretera de Córdoba, s/n. Municipio: Antequera (Málaga).

Antequera (Málaga). Año de fundación: 2013.

2013. Presidente : Antonio Luque.

: Antonio Luque. Producción estimada de aceite (media): 97.926 toneladas.

97.926 toneladas. Marcas de su aceite: DCoop, Pompeian, Único, Maestro.

DCoop, Pompeian, Único, Maestro. Principales mercados: Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania.

Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania. Cuestiones reseñables: En la provincia de Córdoba tiene centros de producción en Villarrubia, Córdoba, Alcolea, Villa del Río y Monturque.

Después del caluroso verano y las tardías lluvias otoñales, las previsiones generalizadas sobre una cosecha mejor se han esfumado. Así, Dcoop se situará un poco por debajo en esta cosecha respecto a la 2024/2025, de forma que estará ante una cosecha media. Por territorios, Córdoba y Sevilla tuvieron mucha lluvia y buenas producciones. En el otro extremo están Granada y Málaga con escasa precipitación, si bien en este último territorio la cosecha va a ser mayor después de dos años desastrosos. El buen tiempo está haciendo que estén produciendo buenos aceites de calidad, con una cosecha en general adelantada. De hecho, incluso en septiembre ya empezaron a molturar aceitunas. Así, la previsión de producción de la campaña en marcha se situará en torno a 170.000 toneladas de aceituna, una cifra ligeramente inferior al año 2024/2025 y en línea con las previsiones para todo el país.

La firma ha incorporado nuevas cooperativas de Málaga, Cuenca, Sevilla y Toledo en la sección aceitera. En cuanto al envasado, siguen desarrollando los proyectos de envasado con Pompeian y Mercaóleo. Además, cabe destacar la apuesta por la concentración de la molturación a través de almazaras capaces de moler aceitunas de varias cooperativas. En Dos Hermanas (Sevilla) y Pueblonuevo del Guadiana (Badajoz) ya están en marcha, y se es tá proyectando otra en Martos (Jaén), siempre a demanda de las cooperativas asociadas.

La cooperativa de segundo grado produjo en la pasada campaña 97.926 toneladas de aceite y 36.131.000 kilos de aceituna de mesa. Además, la empresa, que lograba una facturación de 1.555 millones de euros, de los que 914 procedieron de las exportaciones -está presente en más de 80 países-, registró una producción de 7.562.730 kilos de almendras y 290.287 kilos de pistacho.