Cooperativa Virgen de la Sierra: La exclusividad ‘pajarera’

La ficha Nombre : Cooperativa Virgen de Sierra (Monteoliva).

: Cooperativa Virgen de Sierra (Monteoliva). Dirección : Avda. de Belén, 1.

: Avda. de Belén, 1. Municipio : Cabra.

: Cabra. Año de fundación : 1949.

: 1949. Presidente : Francisco de Paula Navas Gómez.

: Francisco de Paula Navas Gómez. Producción estimada de aceite (media): 4,5 millones de kilogramos.

4,5 millones de kilogramos. Marcas de su aceite: Monteoliva.

Monteoliva. Principales mercados: La cooperativa egabrense, que pertenece a la Denominación de Origen Protegida Baena, consiguió durante la última campaña más de 40 premios internacionales en países de Sudamérica y Europa.

La cooperativa Virgen de la Sierra (Monteoliva), de Cabra, se mantiene activa desde 1949, año en el que comenzó su actividad con 30 socios fundadores, mediante una combinación de tradición e innovación. Esto es claramente visible en los pasos que sigue la empresa, como sucede con la incorporación, el pasado verano, de un innovador sistema de análisis y control de aceite de oliva que permite medir en tiempo real la grasa y humedad del orujo, optimizando la toma de decisiones durante el proceso de extracción y provocando una mejora notable en la calidad del producto.

En la actualidad, la empresa se ha centrado en una variedad de aceituna que la diferencia del resto de competidores y marcas: la pajarera, que recibe este nombre por ser tan dulce que hasta los pájaros se la comen. Gracias a ella, la empresa recibió el premio Expoliva a la producción singular, con la marca Monteoliva Oro Pajarero.

Asimismo, en el pasado ejercicio recibió más de 40 medallas a nivel internacional, un dato que habla por sí so lo de su éxito, que no se extiende sólo por el territorio nacional, ya que ha recibido reconocimientos en lugares co mo Estados Unidos, Japón, Brasil, Argentina y varios países de Europa. También obtuvo una medalla de oro en la Denominación de Origen Protegida (DOP) Baena.

Su cosecha media anual alcanza los 25 millones de kilos de aceite de oliva procedente de las 6.500 hectáreas de sus asociados. En la actualidad, la cooperativa egabrense cuenta con 1.800 socios. Con todo este trabajo e inversión, y dependiendo de la producción, el año y el contexto climático, el volumen de negocio anual de la cooperativa Virgen de la Sierra puede rondar los 20 millones de euros.