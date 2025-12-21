Cooperativa Nuestra Señora del Rosario: Arraigo local y excelencia en la DO Baena

La ficha Nombre : SCA Nuestra Señora del Rosario

La Sociedad Cooperativa Andaluza Nuestra Señora del Rosario echó a andar en el año 1944 con 58 socios agricultores en Nueva Carteya, localidad con la que tiene un arraigo histórico. Y es que la mayoría de sus 1.200 socios son vecinos del municipio, cuya fuente principal de economía es la agricultura, por lo que se deben al campo y a la buena relación con la cooperativa local. Precisamente, ese gran arraigo y trato personalizado es el objeto que la empresa, perteneciente a la Denominación de Origen Baena, aprovecha para potenciarse y diferenciarse del resto. El objetivo que identifica la andadura de esta almazara es la apuesta por la producción de un aceite que eleve la calificación de calidad al máximo exponente. Para ello, el protagonista es el aceite y la reivindicación de su nombre, calidad y buen hacer en su proceso de molturación.

Con una producción estimada de 5 millones de kilos de aceite en las 8.000 hectáreas que trabaja, comercializa las marcas 58 agricultores, El Cañuelo y Del Rosario.

En cuanto al mercado, está integrada en Almaliva Group, un grupo de cooperativas que se encarga de gestionar las operaciones con mercados tanto interior como europeo. Con todo, su volumen de negocio en 2024 fue de 24 millones de euros, cuatro millones más que en el ejercicio anterior (2023). La SCA Nuestra Señora del Rosario cuenta con dos fábricas con maquinaria innovadora, lo que le hace anotar una cifra de recepción y molturación de 500.000 kilos de aceituna diarios.

La variedad que trabaja la almazara es la picuda y picual, con el objetivo de recolección en el momento óptimo, procurando la permanencia de todo su aroma y sabor.