Cooperativa Nuestra Señora de Luna: El sacrificio del olivar de sierra

Nombre: Olivarera Ntra. Señora de Luna.

Dirección: Carretera de Pozoblanco, s/n.

Municipio: Villanueva de Córdoba.

Año de fundación: 1958.

Presidente: Juan Alfonso Romero Gómez.

Producción estimada de aceite (media): 1,5 millones de kilogramos de aceite de oliva.

Marcas de su aceite: Nuestra Señora de la Luna.

Principales mercados: Nacional.

Cuestiones reseñables: Su aceituna proviene de oliva res situados en montaña, por lo que las labores de recogida exigen abundante mano de obra.

La cooperativa Nuestra Señora de la Luna, de Villanueva de Córdoba, tiene su origen a finales de los años cincuenta, fecha desde la que se dedican a la producción de aceite de oliva proveniente de olivar de sierra, muy sacrificado a la hora de trabajarlo. Además, cuenta con una tienda y un surtidor de gasoil para el servicio de los 700 socios agricultores que la integran. Su nombre se debe a la patrona de la localidad. Precisamente, durante la procesión, la Virgen de Luna hace una parada frente a las puertas de la cooperativa.

Esta almazara, que comercializa su aceite bajo la marca propia de la empresa, en una versión convencional y otra ecológica, cuenta con una diferenciación clara: el producto. Sus olivares, repartidos por unas 15.000 hectáreas, son de sierra, por lo que tienen una elevada pendiente. A eso se incluye su acceso, mediante carreteras poco favorables (el olivar más cercano se sitúa a 20 kilómetros de la cooperativa), lo que le aporta mérito a esta empresa en su labor. Con todo esto, la cooperativa dispone tanto de certificación de calidad rural como de certificación de producción ecológica, dos sellos que avalan su compromiso con prácticas sostenibles y con un aceite de alto nivel. Entre sus objetivos inmediatos figura conservar una estructura sólida que garantice la viabilidad del proyecto y, al mismo tiempo, incrementar la capacidad de molturación para dar respuesta a una producción creciente.

La entidad insiste en la importancia del relevo generacional, un desafío que afecta a todo el sector oleícola de la zona y que resulta clave para asegurar la continuidad del conocimiento tradicional y el mantenimiento del tejido productivo. Además, la cooperativa trabaja en mejorar procesos, fortalecer la comercialización y reforzar la vinculación de sus socios con iniciativas formativas que impulsen la profesionalización y la innovación.