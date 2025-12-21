Cooperativa San Sebastián: Una entidad que mira por sus socios

La ficha Nombre : San Sebastián.

: San Sebastián. Dirección : C/ La Fuente, s/n.

: C/ La Fuente, s/n. Municipio : S. Sebastián de los Ballesteros.

: S. Sebastián de los Ballesteros. Año de fundación: 1962.

1962. Presidente : Juan Antonio Ansio Aguilera.

: Juan Antonio Ansio Aguilera. Producción estimada de aceite (media) : Entre 1.300 y 1.500 toneladas.

: Entre 1.300 y 1.500 toneladas. Marcas de su aceite: San Sebastián.

San Sebastián. Principales mercados: Nacional e internacional.

Nacional e internacional. Cuestiones reseñables: Para satisfacer a sus socios dispone también de otros servicios como venta de gasóleo, fitosanitarios, abonos, semillas, pro ductos de ferretería, ultramarinos..

La Sociedad Cooperativa Andaluza Olivarera y Cerealista San Sebastián fue fundada en San Sebastián de los Ballesteros en 1962 y, desde entonces, trabaja por la elaboración de un aceite de calidad. Con 215 socios, en su mayoría pequeños propietarios de parcelas del término municipal y de municipios colindantes, la entidad coordina y asesora a quienes cultivan el olivar y mima la extracción del mejor aceite en sus instalaciones, cuidando detalles que marcan la diferencia.

Además de la producción de aceites de oliva virgen extra de gran calidad, la entidad ofrece a sus socios cooperativistas servicios pensados para facilitar la vida del agricultor: venta de gasóleo, fitosanitarios, abonos y semillas, además de un supermercado con productos de ferretería, ultramarinos, piensos y bebidas que actúa como apoyo diario para las familias. A esto se une la gestión de las ayudas de la PAC y un servicio de asesoramiento al agricultor. En ese sentido, la cooperativa funciona como un eje local donde confluyen saberes técnicos y prácticas heredadas. Y es que muchas parcelas pequeñas precisan ese asesoramiento para optimizar la cosecha y sostener el tejido rural. Por otro lado, atendiendo a los retos del mercado, la cooperativa San Sebastián se ha integrado para la venta de aceite a granel en un macrogrupo liderado por Almazaras de la Subbética. Bajo el nombre de Alma liva Group se comercializa una producción media de cincuenta millones de kilos de aceite, lo que aporta músculo comercial sin desdibujar la identidad cooperativa local. De igual modo, la pertenencia al macrogrupo permite acceder a canales mayoristas, compartir logística y conocimientos, y consolidar condiciones más estables para los socios, un ejemplo de cooperación adaptativa que combina arraigo y proyección.