Cooperativa Olivarera de Lucena: Nuevo plan estratégico hasta 2029

La ficha Nombre : SCA de Lucena.

: SCA de Lucena. Dirección : Avda. de la Infancia, 15.

: Avda. de la Infancia, 15. Municipio : Lucena.

: Lucena. Año de fundación: 1949.

1949. Presidente : Francisco de Mora.

: Francisco de Mora. Producción estimada de aceite (media) : 5.000 toneladas.

: 5.000 toneladas. Marcas de su aceite: Lucentina y Vital Heart.

Lucentina y Vital Heart. Principales mercados: Nacional (exporta a través de Almazaras de la Subbética).

Nacional (exporta a través de Almazaras de la Subbética). Cuestiones reseñables: La cooperativa ha iniciado este año un plan estratégico a cuatro años que además de reforzar su marca Lucentina conlleva mejoras industriales.

La Cooperativa Olivarera de Lucena ha continuado desarrollando su plan de transformación digital y la expansión comercial de su premiada marca Lucentina en estos últimos meses del año, pilares del crecimiento de la cooperativa que desde 2021 está integrada en Almazaras de la Subbética.

Así mismo, también viene incorporando mejoras industriales enmarcadas en el plan estratégico 2025-2029. Dicho plan hace hincapié en la tecnificación y en seguir apostando por la calidad y la sostenibilidad, así como en la reconversión del olivar de secano hacia olivar intensivo, sin dejar de apoyar a sus socios en la gestión de las la bores. Además, desde la Cooperativa Olivarera de Lucena consideran crucial la alianza estratégica con Almazaras de la Subbética.

Las condiciones climáticas de los últimos meses, el estado sanitario del olivo y las prácticas de cultivo aplicadas por sus socios permiten anticipar una cosecha prometedora que alcance finalmente unas 7.500 toneladas, lo que supone un incremento de más de 2.000 toneladas respecto a la anterior campaña, en la que la cosecha fue media. La cosecha y los buenos precios permitieron a la olivarera alcanzar una facturación de 44,2 millones de euros, una cifra que espera superar este año.

Actualmente, la firma reúne a más de 1.500 socios agricultores, de Lucena, Monturque, Aguilar de la Frontera, Moriles, Cabra y Rute con más de 12.000 hectáreas de olivar, en su gran mayoría olivar tradicional, lo que supone un total de más de 1.200.000 olivos, cultivándose en su mayoría mediante gestión integrada para garantizar su calidad, trazabilidad y sostenibilidad.