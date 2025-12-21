Cooperativa Nuestra Madre del Sol: Sostenibilidad integral como modelo

La ficha Nombre : SCA Nuestra Madre del Sol.

La SCA Nuestra Señora Madre del Sol ha ganado, por segundo año consecutivo, el premio al mejor aceite de oliva de la denominación de origen Montoro-Adamuz, comercializa do por Dcoop.

La cooperativa Nuestra Madre del Sol surge hace más de 70 años con el objetivo de crear fortaleza en el sector y controlar más la producción y las ventas. Su actividad principal es la molturación de aceituna para la fabricación de aceite de oliva, así como la producción ecológica. Esta actividad se conjuga con un surtidor de carburante y una agrotienda, donde comercializan aceite envasado (a través del grupo Dcoop), productos fitosanitarios, abonos o herramientas. Esta almazara pertenece a la DOP Montoro-Adamuz, dentro de la cual se ha convertido en referencia, y encuentra su diferenciación en la zona en la que se ubica, de sierra y secano, junto con su variedad de aceituna: nevadillo negro.

Esta almazara gestiona unas 13.000 hectáreas, con un total de 1.263 socios, lo que le permitió obtener un volumen de negocio de 33,7 millones de euros en 2024. Su virgen extra ha obtenido varios reconocimientos, entre ellos el premio al mejor aceite de oliva de la denominación de origen a la que pertenece, que recibe por segundo año consecutivo.

En cuanto a los próximos retos que acometerá, contempla la ampliación de la producción ecológica. A su vez, en la cooperativa Nuestra Señora Madre del Sol se esfuerzan por integrar mejoras en la calidad y trazabilidad. En este sentido, la empresa pertenece a un sistema de certificación de sostenibilidad, ‘Sostenibilidad del árbol a la mesa’, desde el cual se controla todo el proceso, desde la recolección, procesamiento en fábrica y transformación. Este sistema actúa como garante de que sus productos son gestionados de manera responsable a lo largo de toda la cadena de producción, desde la extracción hasta el producto que llega al consumidor.