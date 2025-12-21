Cooperativa La Aurora: Memoria y futuro de Montilla

La ficha Nombre : Cooperativa La Aurora.

Nacional, principalmente. Cuestiones reseñables: La Cooperativa Nuestra Señora de la Aurora forma parte del Grupo Almaliva, que aglutina a 21 entidades, convertidas hoy en un referente de calidad.

La Cooperativa Agrícola Nuestra Señora de la Aurora nació el 15 de diciembre de 1963 tras una asamblea celebra da en el patio de la bodega de Mesa, en la calle La Parra, y se registró ante el Ministerio de Trabajo el 24 de marzo de 1964. Fundada por agricultores montillanos agrupados en la Sociedad Mancomunada Vitivinícola, la entidad se ha consolidado como referencia en la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles y, también, en la DOP Aceite de Lucena.

Antes de disponer de las instalaciones en El Carrerón, muy cerca del pago de El Parador, y bajo la presidencia de Antonio de la Torre, los socios arrendaron una treintena de lagaretas y bodegas de tinajas repartidas por Montilla y llegaron incluso a transportar mosto hasta Montemayor para poder completar la vendimia. Ese periodo inicial dejó una impronta de ingenio y colaboración que todavía define la cultura cooperativa.

En la actualidad la organización agrupa a unos 800 socios que aportan cosecha: alrededor de 230 entregan uva y el resto aporta aceituna o ambos productos. En ese sentido la cooperativa funciona como puente entre la vid y el olivo; y es que muchas familias alternan la vendimia con la recolección de aceitunas, hilando estaciones y oficios. De igual modo, la convivencia de prácticas tradicionales --lagaretas y tinajas-- con los procesos modernos en El Carrerón ofrece ejemplos tangibles de adaptación y continuidad.

Por otro lado, esa mezcla de memoria y modernidad dota a los vinos, vinagres y aceites de una autenticidad reconocible y explica por qué la Cooperativa Nuestra Señora de la Aurora continúa siendo un referente en el paisaje agrícola de Montilla y de toda la Campiña Sur cordobesa.