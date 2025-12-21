Anuario del olivar en Córdoba 2025
Cooperativa Agrícola de Rute: El sabor de la hojiblanca con identidad propia
La ficha
- Nombre: Cooperativa Agrícola de Rute.
- Dirección: C/ Blas Infante, 76.
- Municipio: Rute.
- Año de fundación: 1949.
- Presidente/gerente: Francisco Serrano Osuna.
- Producción estimada de aceite (media): 1,5 millones de kilogramos.
- Marcas de su aceite: Almaoliva, Parqueoliva, Rincón de la Subbética y Hércules.
- Principales mercados: Nacional e internacional.
- Cuestiones reseñables: Actualmente cuenta con más de un millar de socios que, generalmente, cultivan olivos de la variedad hojiblanca, que dan lugar a aceites de gran calidad
La Cooperativa Agrícola de Rute produce un aceite virgen extra que refleja el paisaje y el trabajo cotidiano de su territorio. Fundada en el año 1949, la entidad agrupa a unos 1.200 socios que cultivan olivos de la variedad hojiblanca y mantienen prácticas enfocadas a la calidad. De este modo, sus aceites de oliva virgen extra se presentan como un zumo natural, dulce, de tono amarillento y muy suave, ideal para condimentar desde una tostada hasta un guiso; además, la cooperativa garantiza la pureza y trazabilidad de todas sus referencias, gracias a sus estrictos controles de calidad.
En 2024 la cooperativa celebró 75 años de historia y, desde 2020, forma parte de Almazaras de la Subbética tras un periodo en Dcoop. A su vez, la recuperación de la marca ‘Hércules’ ha supuesto un impulso para la entidad. No en vano, la etiqueta volvió al mercado y obtuvo el premio a mejor aceite en la primera edición de los galardones convocados por la Denominación de Origen Protegida (DOP) Aceite de Lucena. Por otro lado, integrada en la cooperativa de Carcabuey, la almazara mantiene una molturación anual de en torno a 32 millones de kilos de aceituna y fomenta tanto el aceite de oliva virgen extra tradicional como el ecológico.
Además, la introducción de un sistema de trazabilidad mediante código QR permite al consumidor seguir el recorrido del aceite ecológico y añadir una garantía palpable. Y es que, más allá de cifras y premios, el proceso remite a una cadena humana --árbol, aceituna, manos, molino, botella-- que culmina en sabor y confianza. De igual modo, ejemplos sencillos como una cucharada en una ensalada o un hilo sobre una tostada acercan ese producto y explican por qué la Cooperativa Agrícola de Rute sigue siendo un gran referente oleícola en la comarca.
- Los fringílidos, a debate
- Córdoba lidera la producción nacional de aceite de oliva al comienzo de la campaña
- Más producción y apoyo al cultivo tradicional, claves del futuro del olivar cordobés
- UPA Córdoba defiende el olivar tradicional de la variedad picudo y destaca su aceite de oliva virgen extra
- La DOP Priego de Córdoba reivindica la importancia del picudo como una variedad que identifica a la comarca
- Expertos del olivar destacan la buena calidad de la actual campaña en Córdoba
- El campo cordobés se suma a las protestas contra la PAC en Bruselas
- «Los pueblos con olivares tienen una faja de protección contra incendios»