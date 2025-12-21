Cooperativa Agrícola de Rute: El sabor de la hojiblanca con identidad propia

La ficha Nombre : Cooperativa Agrícola de Rute.

Dirección : C/ Blas Infante, 76.

Municipio : Rute.

Año de fundación: 1949.

Presidente/gerente: Francisco Serrano Osuna.

Producción estimada de aceite (media) : 1,5 millones de kilogramos.

Marcas de su aceite: Almaoliva, Parqueoliva, Rincón de la Subbética y Hércules.

Principales mercados : Nacional e internacional.

Cuestiones reseñables: Actualmente cuenta con más de un millar de socios que, generalmente, cultivan olivos de la variedad hojiblanca, que dan lugar a aceites de gran calidad

La Cooperativa Agrícola de Rute produce un aceite virgen extra que refleja el paisaje y el trabajo cotidiano de su territorio. Fundada en el año 1949, la entidad agrupa a unos 1.200 socios que cultivan olivos de la variedad hojiblanca y mantienen prácticas enfocadas a la calidad. De este modo, sus aceites de oliva virgen extra se presentan como un zumo natural, dulce, de tono amarillento y muy suave, ideal para condimentar desde una tostada hasta un guiso; además, la cooperativa garantiza la pureza y trazabilidad de todas sus referencias, gracias a sus estrictos controles de calidad.

En 2024 la cooperativa celebró 75 años de historia y, desde 2020, forma parte de Almazaras de la Subbética tras un periodo en Dcoop. A su vez, la recuperación de la marca ‘Hércules’ ha supuesto un impulso para la entidad. No en vano, la etiqueta volvió al mercado y obtuvo el premio a mejor aceite en la primera edición de los galardones convocados por la Denominación de Origen Protegida (DOP) Aceite de Lucena. Por otro lado, integrada en la cooperativa de Carcabuey, la almazara mantiene una molturación anual de en torno a 32 millones de kilos de aceituna y fomenta tanto el aceite de oliva virgen extra tradicional como el ecológico.

Además, la introducción de un sistema de trazabilidad mediante código QR permite al consumidor seguir el recorrido del aceite ecológico y añadir una garantía palpable. Y es que, más allá de cifras y premios, el proceso remite a una cadena humana --árbol, aceituna, manos, molino, botella-- que culmina en sabor y confianza. De igual modo, ejemplos sencillos como una cucharada en una ensalada o un hilo sobre una tostada acercan ese producto y explican por qué la Cooperativa Agrícola de Rute sigue siendo un gran referente oleícola en la comarca.