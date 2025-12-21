Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Anuario del olivar en Córdoba 2025

Antonio Cano e Hijos: Una labor de generaciones

Fachada de las instalaciones de Antonio Cano e Hijos.

José Carlos Gómez Villamandos

Córdoba

La ficha

  • Nombre: Antonio Cano e Hijos SA.
  • Dirección: Crta. de la Estación, s/n.
  • Municipio: Luque.
  • Año de fundación: 1968.
  • Presidente/gerente: Antonio Jesús Cano Vico.
  • Producción estimada de aceite (media): 6 millones de kilos.
  • Marcas de su aceite: Oleocano, Biocano, El Molino, Mi Cayetana.
  • Principales mercados: Nacional y Alemania, Francia e Italia.
  • Cuestiones reseñables: Es pionera en España en la producción y distribución de aceite ecológico procedente de sus propias plantaciones.

La historia de Antonio Cano e Hijos comenzó a escribirla Antonio Cano y Josefa Vico, matrimonio que adquirió unas instalaciones en Luque que estaban en desuso. En concreto, una fábrica de harina y otra de aceite. La segunda prosperó desde entonces hasta nuestros días mediante una diferenciación basada en la historia, tradición y legado familiar existente detrás del nombre de la empresa, factor que se ha convertido en un elemento fundamental. Otro punto de diferenciación es el trato personal que intenta dar a cada uno de los clientes en su actividad. La almazara gestiona 300 hectáreas propias de olivos mediante tres socios, llegando a generar, en 2024, un volumen de negocio que alcanza los 36 millones de euros. Mediante el trabajo constante y un profundo respeto por sus raíces, la empresa se plantea el futuro en cuatro direcciones que se presentan en forma de retos. La primera, el aumento de la capacidad de trabajo; la segunda, el incremento de las ventas al exterior; la tercera, el mantenimiento de la calidad del producto; y la última, la regularidad en el buen servicio otorgado al cliente.

Gracias a estas líneas a seguir, en 2019, Antonio Cano e Hijos consiguió una puntuación total de 88 sobre 100 en su aceite Mi Cayetana By Biocano en los EVOO Awards - Evooleum Top 100. Un reconocimiento que, en parte, premia los valores de esta almazara y, además, el trabajo realizado desde la primera generación.

La marca premiada se comercializa junto a otras de esta empresa, como Oleocano, Biocano y El Molino, en países como Alemania, Italia y Francia. A ello se suma una inversión constante en modernización de instalaciones, algo que les permite mantener procesos más eficientes sin perder el sello artesanal que caracteriza a la casa. La familia también está apostando por reforzar su presencia en ferias y certámenes internacionales.

