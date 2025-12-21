Anuario del olivar en Córdoba 2025
Antonio Cano e Hijos: Una labor de generaciones
La ficha
- Nombre: Antonio Cano e Hijos SA.
- Dirección: Crta. de la Estación, s/n.
- Municipio: Luque.
- Año de fundación: 1968.
- Presidente/gerente: Antonio Jesús Cano Vico.
- Producción estimada de aceite (media): 6 millones de kilos.
- Marcas de su aceite: Oleocano, Biocano, El Molino, Mi Cayetana.
- Principales mercados: Nacional y Alemania, Francia e Italia.
- Cuestiones reseñables: Es pionera en España en la producción y distribución de aceite ecológico procedente de sus propias plantaciones.
La historia de Antonio Cano e Hijos comenzó a escribirla Antonio Cano y Josefa Vico, matrimonio que adquirió unas instalaciones en Luque que estaban en desuso. En concreto, una fábrica de harina y otra de aceite. La segunda prosperó desde entonces hasta nuestros días mediante una diferenciación basada en la historia, tradición y legado familiar existente detrás del nombre de la empresa, factor que se ha convertido en un elemento fundamental. Otro punto de diferenciación es el trato personal que intenta dar a cada uno de los clientes en su actividad. La almazara gestiona 300 hectáreas propias de olivos mediante tres socios, llegando a generar, en 2024, un volumen de negocio que alcanza los 36 millones de euros. Mediante el trabajo constante y un profundo respeto por sus raíces, la empresa se plantea el futuro en cuatro direcciones que se presentan en forma de retos. La primera, el aumento de la capacidad de trabajo; la segunda, el incremento de las ventas al exterior; la tercera, el mantenimiento de la calidad del producto; y la última, la regularidad en el buen servicio otorgado al cliente.
Gracias a estas líneas a seguir, en 2019, Antonio Cano e Hijos consiguió una puntuación total de 88 sobre 100 en su aceite Mi Cayetana By Biocano en los EVOO Awards - Evooleum Top 100. Un reconocimiento que, en parte, premia los valores de esta almazara y, además, el trabajo realizado desde la primera generación.
La marca premiada se comercializa junto a otras de esta empresa, como Oleocano, Biocano y El Molino, en países como Alemania, Italia y Francia. A ello se suma una inversión constante en modernización de instalaciones, algo que les permite mantener procesos más eficientes sin perder el sello artesanal que caracteriza a la casa. La familia también está apostando por reforzar su presencia en ferias y certámenes internacionales.
- Los fringílidos, a debate
- Córdoba lidera la producción nacional de aceite de oliva al comienzo de la campaña
- Más producción y apoyo al cultivo tradicional, claves del futuro del olivar cordobés
- UPA Córdoba defiende el olivar tradicional de la variedad picudo y destaca su aceite de oliva virgen extra
- La DOP Priego de Córdoba reivindica la importancia del picudo como una variedad que identifica a la comarca
- Expertos del olivar destacan la buena calidad de la actual campaña en Córdoba
- El campo cordobés se suma a las protestas contra la PAC en Bruselas
- «Los pueblos con olivares tienen una faja de protección contra incendios»