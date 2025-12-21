Almazaras de la Subbética: La excelencia como camino

La ficha Nombre : Almazaras de la Subbética.

Dirección : Ctra. A-339, km. 17,8.

Municipio : Carcabuey.

Año de fundación : 2007.

Presidente : Francisco Serrano.

Producción estimada de aceite (media) : 60.000.000 kilogramos.

Marcas de su aceite: Rincón de la Subbética, Parqueoliva, Almaoliva.

Principales mercados: Nacional, Estados Unidos, China, Polonia, Corea y Suiza.

Cuestiones reseñables: su aceite ecológico Rincón de la Subbética ha vuelto a ser elegido como el mejor del mundo por WBOO.

Reelegida como la mejor almazara del mundo en el ejercicio la campaña 2024/2025, la cooperativa Almazaras de la Subbética culmina el año dando comienzo a un nuevo ejercicio oleícola con el apoyo del chef Paco Roncero, que participará en distintas acciones promocionales para poner en valor el origen, la sostenibilidad y la cultura del aceite de oliva virgen extra y reconocer el trabajo y la dedicación de los 7.800 socios de la cooperativa, que la pasada campaña lograba una producción de 60 millones de kilos de aceite.

Aunque la campaña fue media, la firma carcabulense alcanzó en 2024 un volumen de negocio de 308 millones de euros gracias al buen comportamiento de los precios. Las exportaciones -la cooperativa distribuye sus acei tes en más de veinte países- reportan ya la mitad de su facturación y su objetivo es seguir madurando internacionalmente de la mano de sus apreciados aceites, entre ellos, Rincón de la Subbética, el AOVE ecológico más premiado del mundo, siendo este año reconocido como mejor aceite del mundo por novena vez de la mano de The World’s Best Olive Oils (WBOO).

La innovación conjugada con el respeto a la tradición son las señas de identidad de la olivarera, que se ha con solidado como un referente en el sector oleícola y, especialmente, en la comercialización de aceite embotellado de calidad ‘premium’. Un liderazgo que viene avalado por numerosos reconocimientos, entre ellos los que este mismo año han recibido de la Denominación de Origen Priego de Córdoba el presidente de la cooperativa, Francisco Serrano -que fue durante 27 años presidente de la mencionada DOP- y su Parqueoliva Serie Oro, que se alzó con la medalla de bronce como uno de los mejores aceites de oliva virgen extra de la campaña 2024/2025.