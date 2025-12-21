Almazara de Muela: Vanguardia y tradición para el éxito

La ficha Nombre : Almazara de Muela.

El fundador de la almazara de Muela, Mateo Muela, lideró en 1942 un proceso de perfeccionamiento de las técnicas tradicionales de cultivo y extracción del aceite de oliva. Más adelante, en los años 70, llegó la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente a la cultura de esta empresa. Esta sincronía entre modernidad y sostenibilidad le hicieron dar el salto a la producción y distribución. La empresa cuenta en la actualidad con más de 100 trabajadores y se dedica a la elaboración, envasado y comercialización de vírgenes extra y de todo tipo de aceites de oliva. Uno de sus elementos de diferenciación es la situación de sus 150 hectáreas de olivares en las Sierras Subbéticas, junto al comentado proceso de sostenibilidad que aplica a sus procesos de producción.

Almazara de Muela produce 30 millones de litros anuales de aceite de oliva, posee una capacidad de almace namiento de 10 millones de kilogramos y una capacidad de envasado de 50 millones de litros al año. Todo esto generó, en 2024, un volumen de facturación de 200 millones de euros anuales, de los que el 60% proviene de expor taciones y transacciones internacionales a más de 70 países en todo el mundo.

El objetivo de la Almazara de Muela, de cara al futuro, va en la misma dirección que ha marcado su historia: aunar vanguardia y tradición para ser sostenible y buscar la excelencia en todas sus marcas: Venta del Barón, Fuente del Rey y Almazara de Muela. Precisamente, uno de los rasgos distintivos de esta empresa aceitera es la gran calidad que obtiene con sus vírgenes extra, que alcanzan la máxima distinción en su marca Venta del Barón. En la actualidad, la empresa atesora más de 400 premios internacionales de 17 países diferentes procedentes de los cinco continentes.