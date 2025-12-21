Agrodelpa: Tradición familiar y tecnología al servicio del AOVE

La ficha Nombre : Agrodelpa SL.

Agrodelpa SL nació en el año 1992 con el objetivo de elaborar y comercializar un aceite de oliva virgen extra de excelente calidad, impulsada por Sebastián Delgado Castelanotti tras más de treinta años de experiencia en el sector. Con el apoyo de su familia, el fundador levantó una empresa que hoy opera bajo el nombre comercial de Castelanotti y que ha logrado un reconocimiento sólido gracias a las propiedades organolépticas de su aceite. Esa identidad se ha construido paso a paso, desde la plantación del olivar hasta el envasado final.

Después de más de medio siglo vinculado al mundo del aceite, el proyecto mantiene un equilibrio entre tradición y tecnología. En ese sentido, Agrodelpa alterna la recolección mecanizada de la aceituna con tractores equipados con máquinas vibradoras para cosechar el fruto en su punto óptimo de madurez, cuando las aceitunas ofrecen su expresión más intensa. Además, la extracción se realiza mediante procedimientos mecánicos con el sistema ecológico de decánter, que separa aceite, agua de vegetación, pulpa y hueso a través de la centrifugación horizontal. El proceso continúa en aclaradores y centrífugas verticales que garantizan la limpieza y la pureza final del aceite que se pone a la venta.

Por otro lado, el orujo resultante se transforma en tres subproductos: un aceite de repaso no destinado a la comercialización, el hueso de aceituna utilizado como energía para la caldera de la almazara y un compost que vuelve a la tierra tras un largo proceso de rotación y regado. De igual modo, esta circularidad refuerza el compromiso ambiental de una empresa que sigue trabajando para contribuir al desarrollo económico y social de su en torno y que rige sus procesos por el respeto a la tradición y la naturaleza.