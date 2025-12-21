Anuario del olivar en Córdoba 2025
Aceites la Pedriza: Tradición y calidad desde el origen
La ficha
- Nombre: Aceites La Pedriza.
- Dirección: Ctra. Monturque-Cabra, km. 7,5.
- Municipio: Cabra.
- Año de fundación: 1955.
- Presidente/gerente: Agustín Sánchez Martínez.
- Producción estimada de aceite (media): Alrededor de 9 millones de kilogramos al año.
- Marcas de su aceite: La Pedriza.
- Principales mercados: Nacional e internacional.
- Cuestiones reseñables: Su producción, además del aceite de oliva, incluye la acei tuna de mesa (verde y negra) y productos como encurtidos, ajos o vinagres.
Aceites La Pedriza mantiene una tradición familiar que articula producción y ambición global. Fundada por Francisco José Sánchez Fernández, la empresa nació a mediados de la pasada década de los cincuenta con la intención de llevar alimentos de calidad y saludables más allá de las fronteras de las Sierras Subbéticas. Y es precisa mente esa visión la que hoy en día sustenta a un grupo familiar consolidado. Sesenta años después de su fundación, la segunda generación ha combinado profesionalización y respeto por la herencia para mantener el carácter cercano que define la marca.
La compañía se dedica a la elaboración, envasado y comercialización de alcaparras, aceite de oliva y aceitunas de mesa, cuidando cada paso desde el origen hasta la mesa. Además, la apuesta por la investigación, la creatividad y fábricas dotadas de la más alta tecnología de vanguardia permite atender a una cartera de clientes exigentes; por otro lado, esa modernidad convive con la pasión por las prácticas tradicionales, que aportan ese matiz familiar y reconocible en todas sus líneas de producto.
Con once fábricas repartidas por Andalucía y Extremadura, la empresa logra servir un trocito de la dieta mediterránea al mundo. En ese sentido la monitorización de la materia prima --desde antes del envero hasta el envasado final-- garantiza estándares rigurosos de calidad. Y es que la máxima «la calidad desde el origen» resume un compromiso palpable. De igual modo, la ambición por consolidar un grupo capaz de satisfacer los mercados más exigentes y posicionar sus productos en todos los segmentos revela un horizonte de crecimiento tranquilo y per sistente. El futuro de Aceites La Pedriza invita, pues, a la perseverancia.
