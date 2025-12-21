Aceites la Pedriza: Tradición y calidad desde el origen

La ficha Nombre : Aceites La Pedriza.

: Aceites La Pedriza. Dirección : Ctra. Monturque-Cabra, km. 7,5.

: Ctra. Monturque-Cabra, km. 7,5. Municipio : Cabra.

: Cabra. Año de fundación: 1955.

1955. Presidente/gerente: Agustín Sánchez Martínez.

Agustín Sánchez Martínez. Producción estimada de aceite (media): Alrededor de 9 millones de kilogramos al año.

Alrededor de 9 millones de kilogramos al año. Marcas de su aceite : La Pedriza.

: La Pedriza. Principales mercados: Nacional e internacional.

Nacional e internacional. Cuestiones reseñables: Su producción, además del aceite de oliva, incluye la acei tuna de mesa (verde y negra) y productos como encurtidos, ajos o vinagres.

Aceites La Pedriza mantiene una tradición familiar que articula producción y ambición global. Fundada por Francisco José Sánchez Fernández, la empresa nació a mediados de la pasada década de los cincuenta con la intención de llevar alimentos de calidad y saludables más allá de las fronteras de las Sierras Subbéticas. Y es precisa mente esa visión la que hoy en día sustenta a un grupo familiar consolidado. Sesenta años después de su fundación, la segunda generación ha combinado profesionalización y respeto por la herencia para mantener el carácter cercano que define la marca.

La compañía se dedica a la elaboración, envasado y comercialización de alcaparras, aceite de oliva y aceitunas de mesa, cuidando cada paso desde el origen hasta la mesa. Además, la apuesta por la investigación, la creatividad y fábricas dotadas de la más alta tecnología de vanguardia permite atender a una cartera de clientes exigentes; por otro lado, esa modernidad convive con la pasión por las prácticas tradicionales, que aportan ese matiz familiar y reconocible en todas sus líneas de producto.

Con once fábricas repartidas por Andalucía y Extremadura, la empresa logra servir un trocito de la dieta mediterránea al mundo. En ese sentido la monitorización de la materia prima --desde antes del envero hasta el envasado final-- garantiza estándares rigurosos de calidad. Y es que la máxima «la calidad desde el origen» resume un compromiso palpable. De igual modo, la ambición por consolidar un grupo capaz de satisfacer los mercados más exigentes y posicionar sus productos en todos los segmentos revela un horizonte de crecimiento tranquilo y per sistente. El futuro de Aceites La Pedriza invita, pues, a la perseverancia.